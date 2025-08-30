ঝড় তুলেছে নুসরাত জাহানের ‘অর্ডার ছাড়া বর্ডার ক্রস’

ঝড় তুলেছে নুসরাত জাহানের ‘অর্ডার ছাড়া বর্ডার ক্রস’
টালিউডের এবারের পূজার সিনেমা ‘রক্তবীজ ২’ এরই মধ্যে দর্শকের মনে এক ধরনের সাড়া ফেলেছে। এক সপ্তাহ আগে থেকেই এ সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রদের লুক প্রকাশ্যে আসা শুরু হয়েছে।
সম্প্রতি সামনে এসেছে সিনেমার আইটেম সং ‘অর্ডার ছাড়া বর্ডার ক্রস’। আর সেই গানের হাত ধরেই দর্শকের মনে ঝড় তুলেছেন নুসরাত জাহান। তার নাচ, এক্সপ্রেশন সবকিছু মিলিয়ে এ গান আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আর এবার ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় এই আইটেম সং তৈরি করল নতুন ইতিহাস।
- আরও পড়ুন:
- আমাদের সন্তান হবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রতীক: নুসরাত
- নুসরাতের সঙ্গে বিচ্ছেদ গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন যশ
এক সপ্তাহেই নুসরাতের এই আইটেম সংয়ের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিউজ সাড়ে তিন লাখ পার করল। বাংলা সিনেমার আইটেম সংয়ের জন্য এ যেন এক অন্য প্রাপ্তি। সিনেমার মূল গল্পেই হোক বা সিনেমার প্রচারে। কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ত্রুটি রাখতে চান না টালিউডের হিট নির্মাতা জুটি। এবার সেরকমভাবেই হয়েছে ‘রক্তবীজ ২’ সিনেমার ‘অর্ডার ছাড়া বর্ডার ক্রস’ গানের জমজমাট প্রচার।
গানটিতে বিনোদনের পোশাকে লাইনে লাইনে সাবধান বাণী পরিবেশন করা হয়েছে। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন টালিউডের জনপ্রিয় পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়। নুসরাতের মাদকতা মেশানো শরীরী আবেদনের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে আরও অনেক কিছু এই গানে। যা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে।
এমএমএফ/এএসএম