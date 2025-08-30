  2. বিনোদন

ঝড় তুলেছে নুসরাত জাহানের ‘অর্ডার ছাড়া বর্ডার ক্রস’

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ঝড় তুলেছে নুসরাত জাহানের ‘অর্ডার ছাড়া বর্ডার ক্রস’
গানের দৃশ্যে নুসরাত জাহান

টালিউডের এবারের পূজার সিনেমা ‘রক্তবীজ ২’ এরই মধ্যে দর্শকের মনে এক ধরনের সাড়া ফেলেছে। এক সপ্তাহ আগে থেকেই এ সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রদের লুক প্রকাশ্যে আসা শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি সামনে এসেছে সিনেমার আইটেম সং ‘অর্ডার ছাড়া বর্ডার ক্রস’। আর সেই গানের হাত ধরেই দর্শকের মনে ঝড় তুলেছেন নুসরাত জাহান। তার নাচ, এক্সপ্রেশন সবকিছু মিলিয়ে এ গান আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আর এবার ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় এই আইটেম সং তৈরি করল নতুন ইতিহাস।

এক সপ্তাহেই নুসরাতের এই আইটেম সংয়ের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিউজ সাড়ে তিন লাখ পার করল। বাংলা সিনেমার আইটেম সংয়ের জন্য এ যেন এক অন্য প্রাপ্তি। সিনেমার মূল গল্পেই হোক বা সিনেমার প্রচারে। কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ত্রুটি রাখতে চান না টালিউডের হিট নির্মাতা জুটি। এবার সেরকমভাবেই হয়েছে ‘রক্তবীজ ২’ সিনেমার ‘অর্ডার ছাড়া বর্ডার ক্রস’ গানের জমজমাট প্রচার।

গানটিতে বিনোদনের পোশাকে লাইনে লাইনে সাবধান বাণী পরিবেশন করা হয়েছে। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন টালিউডের জনপ্রিয় পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়। নুসরাতের মাদকতা মেশানো শরীরী আবেদনের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে আরও অনেক কিছু এই গানে। যা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে।

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

জুতার হিল ভেঙে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন অভিনেত্রী

জুতার হিল ভেঙে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন অভিনেত্রী

হলিউড
মেয়েদের যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ব্যবহার করা হয়েছে

মেয়েদের যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ব্যবহার করা হয়েছে

গান
যেসব আয়োজন থাকছে আজকের ‘ইত্যাদি’তে

যেসব আয়োজন থাকছে আজকের ‘ইত্যাদি’তে

হানিফ-সংকেত