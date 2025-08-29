‘বিগ সিটি এন্টারটেইনমেন্ট’র আত্মপ্রকাশ, আসছে নতুন সিনেমা
দেশের বিনোদন অঙ্গনে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল নতুন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বিগ সিটি এন্টারটেইনমেন্ট। রাজধানীতে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেয়।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জনপ্রিয় তারকা ফারহান, জোভান, তৌসিফ, মোশাররফ করিম, জাহের আলভী, শামীম হাসান সরকার, প্রান্তর দস্তগীর, কেয়া পায়েল, সুমনা, তাসনুভা তিশা, সামন্তী সৌমিসহ একাধিক তারকাকে নিয়ে শিগগিরই বেশ কিছু নাটক মুক্তি এবং নির্মাণ করবে প্রতিষ্ঠানটি।
নতুন যাত্রা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান দেশের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতারা। এর মধ্যে ছিলেন মুশফিক আর ফারহান, ইরফান সাজ্জাদ, মীর রাব্বী, চয়নিকা চৌধুরীসহ আরও অনেকে।
একই অনুষ্ঠানে বিগ সিটি এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত প্রথম সিনেমার মুক্তির ঘোষণাও দেন নির্মাতা রাইসুল ইসলাম অনিক। ইতিচিত্রার পর অক্টোবরে আসছে রাইসুল ইসলাম অনিকের সিনেমা ‘বিশ্বাস করেন ভাই’।
এ সময় সিনেমাটির কলাকুশলিদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করা হয়।
সিনেমাটির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন উজ্জ্বল কবির হিমু ও সায়রা আক্তার জাহান। এছাড়া আরও অভিনয় করেছেন সাইফ খান, রফিকুল কাদের রুবেল, মৌরি মাহাদী, আফিফ খান, মইনুদ্দিন মুন্সি, রূপম ঝুমুরিয়া, প্রিন্স এ আর, প্লাবন আহমেদসহ আরও অনেকে।
আরও পড়ুন:
নির্মাতা রাইসুল ইসলাম অনেক বলেন, ‘সিনেমাটি হবে ভিন্নধর্মী এক অভিজ্ঞতা।’ একই সঙ্গে এদিন ঘোষণা করা হয় সাতজন নির্মাতাকে নিয়ে দুটি অ্যান্থোলজি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নতুন ও মেধাবী নির্মাতাদের সাথে যাত্রা শুরু করছে বিগ সিটি এন্টারটেইনমেন্ট।
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভিন্নধর্মী গল্প ও মানসম্মত কনটেন্টের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের দর্শকদের জন্য কাজ করাই তাদের মূল লক্ষ্য।
এমআই/এমএমএফ/এমএস