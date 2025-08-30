ওয়ার ২-কুলি’র সঙ্গে লড়াই করে কত আয় করল পরম সুন্দরী

ওয়ার ২-কুলি’র সঙ্গে লড়াই করে কত আয় করল পরম সুন্দরী
জাহ্নবী কাপুর ও সিদ্ধার্থ মলহোত্রার সিনেমা ‘পরম সুন্দরী’ সিনেমাটি গতকাল (২৯ আগস্ট) মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দিনে সেভাবে যদিও বক্স অফিসে ছাপ ফেলতে পারেনি সিনেমাটি।
বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েবসাইট ‘স্যাকনিল্ক’ জানাচ্ছে, ‘পরম সুন্দরী’ ৭ দশমিক ২৫ কোটি রুপি দিয়ে আয়ের খাতা খুলেছে। চলতি বছরে রোমান্টিক ঘরনার সিনেমাগুলো বেশ দারুণ ব্যবসা করেছে। আহান পান্ডে ও অনিত পাড্ডা অভিনীত ‘সাইয়ারা’ গত মাসে মুক্তির প্রথম দিনে যে পরিমাণ আয় করেছে, তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আয় করেছে ‘পরম সুন্দরী’। মুক্তির প্রথম দিনে ‘সাইয়ারা’ আয় করেছিল ২১ দশমিক ৫ কোটি রুপি। সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও জাহ্নবী ছাড়াও এ সিনেমায় রয়েছেন রাজীব খান্ডেলওয়াল ও আকাশ দাহিয়া।
কিন্তু ‘পরম সুন্দরী’ সিনেমাটিকে বক্স অফিসে লড়াই করতে হচ্ছে ‘কুলি’ এবং ‘ওয়ার ২’ সিনেমার সঙ্গে। দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার রজনীকান্তের সিনেমা ‘কুলি’ ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে। সিনেমাটিতে রজনীকান্তকে পুরোপুরি অ্যাকশন মুডে দেখা গেছে। সঙ্গে হৃতিক রোশন আর জুনিয়র এনটিআরের সিনেমা ‘ওয়ার ২’ একইদিনে মুক্তি পেয়েছে। দুটি সিনেমাই বক্স অফিসে ১৬ দিন পার করেছে। এবার দেখে নেওয়া যাক কোন সিনেমা কত আয় করেছে।
‘কুলি’র শুক্রবারের (২৯ আগস্ট) আয়ের হিসাব প্রকাশিত হয়েছে। লোকেশ কঙ্গরাজ নির্মত রজনীকান্ত অভিনীত ‘কুলি’ সিনেমার বাজেট ৩৫০ কোটি রুপি বলে জানা গেছে। এ সিনেমার জন্য রজনীকান্ত ২০০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছেন।
সিনেমায় রজনীকান্ত ছাড়াও নাগার্জুন, শ্রুতি হাসন এবং আমির খানের বিশেষ অতিথি চরিত্র রয়েছে। ‘কুলি’ মুক্তির প্রথম দিন ৬৫ কোটি রুপি আয় করেছে। ১৬তম দিনে ‘কুলি’ ১ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি আয় করেছে। ভারতীয় বক্স অফিসে সিনেমাটির মোট আয় এখন পর্যন্ত ২৭৩ দশমিক ২৫ কোটি রুপি হয়েছে।
অন্যদিকে হৃতিক রোশন ও জুনিয়র এনটিআর প্রথমবার একসঙ্গে অভিনয় করেছেন ‘ওয়ার ২’ সিনেমায়। এছাড়াও এ সিনেমায় দেখা গেছে কিয়ারা আদবাণী, টাইগার শ্রফ, আশুতোষ রানার মতো তারকাদের। অয়ন মুখোপাধ্যায় নির্মিত এ সিনেমার বাজেট ৪০০ কোটি রুপি। ‘ওয়ার ২’ উদ্বোধনী দিনে ৫২ কোটি রুপি দিয়ে আয়ের খাতা খুলেছিল। একই সঙ্গে এখন শুক্রবারের প্রাথমিক পরিসংখ্যান এসেছে।
‘স্যাকনিল্ক’র প্রাথমিক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ‘ওয়ার ২’ ১৬তম দিনে অর্থাৎ তৃতীয় শুক্রবারে শূন্য দশমিক ৬৫ লাখ রুপি আয় করেছে। এখন পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিসে সিনেমাটির মোট সংগ্রহ ২৩১ দশমিক ৯০ কোটি রুপি।
