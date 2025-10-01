‘সাইয়ারা’ ছবির পর কে হচ্ছেন আহানের নায়িকা

‘সাইয়ারা’ ছবির পর কে হচ্ছেন আহানের নায়িকা
‘সাইয়ারা’ ছবিতে দুর্দান্ত অভিষেকের পর থেকেই বলিউডে পরবর্তী বড় তারকা হিসেবে নাম উঠেছে আহান পাণ্ডের। প্রথম ছবিতেই তার অভিনয়, চেহারার মাধুর্য আর পর্দার রোমান্সে মন জয় করেছেন দর্শকদের। আনীত পাড্ডার সঙ্গে তার রসায়ন ইতিমধ্যেই প্রশংসিত।
এবার প্রশ্ন উঠছে আগামী দিনে কাকে দেখা যাবে আহানের বিপরীতে? সম্প্রতি নতুন একটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আহান। সেই ছবিতে তার নায়িকা হিসেবে আলোচনায় এসেছে বেশ কয়েকজন অভিনেত্রীর নাম। তাদের মধ্যে রয়েছেন শাহরুখ খানের কন্যা সুহানা খানও।
এছাড়া আরও চারজন অভিনেত্রীকে আহানের সঙ্গে মানানসই বলে মনে করছে পিঙ্কভিলা। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-
- সুহানা খান
আহান আর সুহানা ছোটবেলা থেকেই একে অপরকে চেনেন। প্রায়ই তারা একসঙ্গে সময় কাটাতেন। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বই যদি একসময় পর্দায় রসায়নে রূপ নেয় তাহলে সেটা দর্শকের জন্য বাড়তি আনন্দ বয়ে আনবে। তাই অনেকে আহানের সঙ্গে সুহানাকে দেখতে চান।
- শর্বরী
‘মুঞ্জা’ ছবির পর থেকেই আলোচনায় শর্বরী। তার বহুমুখী অভিনয় ক্ষমতা এবং আকর্ষণীয় উপস্থিতি আহানের বিপরীতে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। দর্শকদের জন্য হবে এক টাটকা জুটি।
- খুশি কাপুর
শ্রীদেবীর ছোট মেয়ে খুশি কাপুর। সেও আহানের মতোই বলিউডের পরবর্তী প্রজন্ম। তাদের জুটি হতে পারে তরুণ দর্শকের কাছে স্বপ্নের এক জুটি। কলেজ প্রেক্ষাপটে প্রেমকাহিনি হোক কিংবা আধুনিক গল্প তারা যে কোনো ধারার ছবিতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেন। তাই আহানের বিপরীতে খুশিকেও ভাবা হচ্ছে।
খুশি কাপুরকেও ভাবা হচ্ছে আহানের যোগ্য জুটি
- শনায়া কাপুর
মাত্র একটি ছবি করেছেন শনায়া কাপুর। তবে তার মুখের নিষ্পাপ হাসি, আত্মবিশ্বাস এবং অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ আহানের সঙ্গে পর্দায় তাকে দুর্দান্ত মানাবে। তরুণ প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হয়ে উঠতে পারেন তারা।
- পালক তিওয়ারি
শ্বেতা তিওয়ারির মেয়ে পালক এখনও বড় কোনো সাফল্যের মুখ দেখেননি। তবে তার ব্যক্তিত্ব আর আকর্ষণীয় লুক আহানের সঙ্গে জুটি বাঁধার জন্য যথেষ্ট। দুজনেই নতুন প্রজন্মের তারকা সন্তান হওয়ায় তাদের নিয়ে মিডিয়ার আগ্রহও বাড়বে।
বলিউডের নতুন প্রজন্মের এই তরুণীদের মধ্যে কাকে আহানের নায়িকা হিসেবে দেখতে চান, তা নিয়েই এখন উৎসাহ দর্শকদের।
