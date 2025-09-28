কেন আবার বিয়ে করলেন জানালেন শবনম ফারিয়া

কেন আবার বিয়ে করলেন জানালেন শবনম ফারিয়া
আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। গত ১৯ সেপ্টেম্বর দুই পরিবারের উপস্থিতিতে ঘরোয়া আয়োজনে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়। বর তানজিম তৈয়ব রাজশাহীর ছেলে। অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস থেকে স্নাতকোত্তর করে বর্তমানে দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
আগামী মাসে নবদম্পতির মধুচন্দ্রিমা মালদ্বীপে হওয়ার কথা রয়েছে।
তবে ফারিয়ার ভক্তদের কৌতূহল, কেন আবার বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন এই অভিনেত্রী। এর উত্তর পাওয়া গেল ফারিয়ার ওয়েডিং ভিডিওতে ধারণ করা একটি ক্লিপে। সম্প্রতি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি নিজেই।
ফারিয়ার ভাষ্য, জীবনের হতাশার মুহূর্তে হঠাৎ করেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। তার কথায়, ‘আমি ভেবেছিলাম জীবনের এই জায়গাটা এখানেই শেষ। কিন্তু তখনই এমন একজন এলো যিনি ছোট ছোট বিষয়েও খেয়াল রাখেন। যেমন কোনো অসুবিধায় পড়লে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমার করতে অসুবিধা হচ্ছে? আমি করে দিচ্ছি।’ কিংবা ‘তুমি যাচ্ছ, কিছু লাগবে?’ এসব আমার কাছে একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা।’
অন্যদিকে তানজিম তৈয়ব শুরুতে ফারিয়াকে চিনতেন না বলেই জানান। তবে পরিচয়ের পর উপলব্ধি করেন তিনি শুধু জনপ্রিয় শিল্পীই নন, মানুষ হিসেবেও বিশেষ। তার মতে, ‘ফারিয়া অসাধারণ, ডাউন টু আর্থ, বোল্ড, উইটি, প্লেফুল এবং খুবই কেয়ারিং।’
বিয়ের প্রসঙ্গে ফারিয়া আরও জানান, প্রথম অভিজ্ঞতার কারণে তার কাছে বিয়ে শব্দটাই ছিল আতঙ্কের মতো! কিন্তু নতুন করে ভালোবাসা পাওয়ার অনুভূতি এবার তাকে অন্যভাবে ছুঁয়েছে।
