কথা বলতে পারেন না অভিনেতা ফকিরা, দিন কাটছে জেনেভা ক্যাম্পে

প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জেনেভা ক্যাম্পে দিন কাটছে অভিনেতা ফকিরার।

ইসমাইল হোসেন ফকিরা। ঢাকাই চলচ্চিত্রে এখন পর্যন্ত কাজ করেছেন প্রায় ৭০০ চলচ্চিত্রে। অভিনয় করেছেন কলকাতার ছবিতেও। আশির দশকে ফকিরার চলচ্চিত্রে অভিষেক হয়েছিল। অভিনয়ের পাশাপাশি ফাইটার হিসেবেও চলচ্চিত্রে তার সুনাম রয়েছে।

রাজ্জাক, আলমগীর, সালমান শাহ, রিয়াজ, মান্না থেকে শাকিব খানদের সঙ্গে তিনি বহু সিনেমা করেছেন। যারা নিয়মিত বাংলা ছবি দেখেন, তাদের কাছে ফকিরা পরিচিত মুখ। কয়েক বছর আগেও এফডিসিতে যাওয়া আসার সময় দেখা যেত, সাদা মোটরসাইকেল নিয়ে ফকিরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু এখন শয্যাশায়ী। তিনবার স্ট্রোক করে অনেকটা বাকরুদ্ধ তিনি। ফকিরার দিন কাটছে জেনেভা ক্যাম্পের ছোট্ট কামরায়।

প্রায় একবছর ধরে এমন অবস্থা ৬৫ বছর বয়সী এই অভিনেতার।

ফকিরাকে দেখতে সম্প্রতি রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পের বাসায় গিয়েছিলেন চলচ্চিত্রে শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সনি রহমান। তিনি বলেন, ‌‘ফকিরা ভাই এক বছর ধরে বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন। কথা বলতে পারেন না।’

কথা বলতে পারেন না অভিনেতা ফকিরা, দিন কাটছে জেনেভা ক্যাম্পেসনি রহমানের সঙ্গে অভিনেতা ফকিরা

সনি বলেন, ‘চোখে পানি ফেলা ছাড়া কিছু করেন না। মাঝেমধ্যে বাচ্চাদের মতো করে কাঁদেন। কিন্তু মানুষ চিনতে পারে। মিশা ভাইকে ভিডিও কলে উনি চিনতে পেরে হাত নাড়িয়েছেন। তার সন্তান জানিয়েছেন, ঢাকার একাধিক হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা হয়েছে। অবস্থার উন্নতি হয় না।’

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রেস্তোরাঁ ব্যবসা ছেড়ে অভিনয়ে এসেছিলেন ফকিরা। তার স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র সন্তান রয়েছে। প্রতিটি চরিত্রে স্বল্প উপস্থিতি হলেও ফকিরা ছিলেন ফ্যাশনেবল।

শোনা যায়, তার সাদা মোটরসাইকেলটি সালমান শাহ একাধিক সিনেমায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু করোনার পর সিনেমা থেকে একেবারে দূরে সরে গেছেন ফকিরা। চিকিৎসা ও সাংসারিক খরচ সামাল দিতে হিমশিত খেতে হচ্ছে তাকে।

সনি রহমান বলেন, ফকিরার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে আর্থিক সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি। শনিবার সমিতির আয়োজিত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

