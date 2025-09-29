জুবিনকে নিয়ে যে কারণে আবেগপ্রবণ শুভশ্রী

জুবিনকে নিয়ে যে কারণে আবেগপ্রবণ শুভশ্রী
ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। এরই মধ্যে দুইবার তার মরদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে আসাম পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল।
জুবিনের এ আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত তার অসংখ্য অনুরাগী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জুবিনের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন। দেশটির শোবিজের তারকারাও জুবিনের মৃত্যুতে শোকাহত। বলিউড থেকে টালিউড- অনেকেই শোকাচ্ছন্ন জুবিনের অকাল বিদায়ে। এদিকে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে গিয়ে জুবিনকে নিয়ে আবেগঘন কথা বলেছেন টালিউড তারকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়।
ভারতীয় বাংলা সিনেমায় হাতে গোনা কিছু সিনেমায় গান গেয়েছেন জুবিন। কিন্তু তার প্রতিটা গানই তুমুল শ্রোতাপ্রিয়তা লাভ করেছে। শুভশ্রীর অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’তে ‘আমি তোমারই থাকব’ গানটি গেয়েছিলেন জুবিন। সে বছর দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল এ গান।
বহরমপুরে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে গানে গানেই জুবিনকে শ্রদ্ধা জানালেন শুভশ্রী। ‘আমি তোমারই থাকব’ গানটি নিজে গেয়েছেন। গাইতে গাইতে তিনি বলেন, ‘জুবিন দা আমরা সারাজীবন তোমারই থাকব।’
শুভশ্রী ছাড়া রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, জিৎ গঙ্গোপাধ্যাসহ অনেকেই শোক প্রকাশ করেছেন। জুবিনের মৃত্যুর পর থেকেই শোকাচ্ছন্ন পাপন। গায়কের উদ্দেশে তিনি লেখেন, ‘তোমার কথা খুব মনে পড়ছে ভাই। যেখানেই থাকো, ভালো থেকো।’ সেখানেই আসাম সরকারের কাছে দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন জুবিনের বন্ধু।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে পাপন লেখেন, ‘দ্রুত তদন্তের অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা যে সব উত্তর খুঁজছি, সেগুলো যেন তাড়াতাড়ি পাই।’
এমএমএফ/জেআইএম