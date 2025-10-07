ধারাবাহিক বন্ধ, পরিচালককে দুষলেন অভিনয়শিল্পী

ধারাবাহিক বন্ধ, পরিচালককে দুষলেন অভিনয়শিল্পী
আশির দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত অভিনেতা নরেশ ভূঁইয়া। এখনও অভিনয় করে যাচ্ছেন তিনি। বেসরকারি চ্যানেল বেড়ে যাওয়ার পরও কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। অভিনয় করে সাড়া পাওয়া একটি ধারাবাহিক নাটক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহুদিন পর নাটকের পরিচালককে দোষারোপ করেছেন অভিনেতা নরেশ ভূঁইয়া।
গত ৫ অক্টোবর ফেসবুকে এক দীর্ঘ পোস্টে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করেছেন নরেশ ভূঁইয়া। লিখেছেন, দীর্ঘ ধারাবাহিক নাটক ‘মাটির কোলে’ ছিল তার অভিনয় জীবনের একটি মাইলফলক। সেই নাটকে ‘আন্দুভাই’ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। অভিনেত্রী জাকিয়া বারী মমর সঙ্গে ফেসবুকে একটি নাটকের দৃশ্যের ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ টেলিভিশনের দ্বিতীয় দীর্ঘ ধারাবাহিক মাটির কোলেতে অভিনয় করেছিলাম। কবরী, তারিক আনাম খান সেই নাটকের প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। চাইনিজ উপন্যাস ‘গুড আর্থ’-এর ওপর রচিত নাটকটির প্রচার শুরু হয়েছিল আশির দশকের শুরুর দিকে। বলতে গেলে সেই ধারাবাহিক দিয়ে আমারও বিটিভিতে নিয়মিত অভিনয় শুরু হয়েছিল। আমার অভিনীত চরিত্রটির নাম ছিল আন্দু। নায়ক আমাকে আন্দুভাই বলে ডাকতো বলে দর্শকের কাছেও আমি আন্দুভাই হিসাবেই পরিচিতি পেয়েছিলাম। কতটা জনপ্রিয় হয়েছিলাম জানি না, তবে এখনো পঞ্চাশোর্ধ্ব দর্শকরা আমাকে “আন্দুভাই” নামেই চেনেন।’
আক্ষেপ করে নরেশ ভূঁইয়া লিখেছেন, ‘সেই “মাটির কোলে”র পর অনেক ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেছি সত্য, কিন্তু যে কারণেই হোক, তেমনভাবে দর্শকের কাছে আগ্রহের হয়ে উঠতে পারিনি। কেবল বছর পাঁচেক আগে হিমেল আশরাফের পরিচালনায় “কাঁচের পুতুল” নামের একটি ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করে দর্শকের কাছ থেকে সাড়া পেয়েছি। এখনো রাস্তাঘাটে বেরুলে তা টের পাই। অপূর্ব এবং মম অভিনীত ধারাবাহিকটি এনটিভিতে প্রচার হতো। সেই সফল ধারাবাহিক শুধু পরিচালকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই প্রায় সত্তর পর্ব প্রচারিত হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। দর্শকরা এখনো আমাকে জিজ্ঞেস করেন, “কাঁচের পুতুল”-এর ২য় সিজন শুরু করবেন না?’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘কিছুদিন আগে শুনেছিলাম সংশ্লিষ্ট প্রযোজকরা আবারও নাটকটি শুরু করবেন। আমিও সেই আশায় আছি। আসলে অভিনয়জীবনে ভালো চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ খুব একটা আসে না। বাবা এবং মেয়ে, মমর সাথে আমার রসায়নটা খুব ভালো হয়েছিল।
এক সময়ের পাঠক-সমাদৃত ‘চিত্রালী’র খ্যাতনামা সাংবাদিক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) সাবেক সভাপতি নরেশ ভূঁইয়া অভিনেতা হিসেবেই ক্যারিয়ার গড়েছেন। এখন প্রায় সব মাধ্যমে কাজ করছেন তিনি। তার অভিনীত প্রথম সিনেমা হুমায়ূন কবির পরিচালিত ‘সাহেব বিবি গোলাম’। সৈয়দ সালাহ উদ্দিন জাকীর প্রযোজনায় তিনি ১৯৭২ সালে ‘চাবির দুঃখ’ নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। মুসা আহমেদ প্রযোজিত ‘মাটির কোলে’ নাটকে তিনি দর্শকপ্রিয়তা পান।
নরেশ ভূঁইয়ার স্ত্রী শিল্পী সরকার অপুর অভিনয় করেন দীর্ঘদিন ধরে। তাদের ছেলে ইয়াশ রোহান তরুণ অভিনেতা হিসেবে দর্শকের ভালোবাসা পেয়েছেন। তিনিও নাটক ও সিনেমায় কাজ করেছেন।
