লিফটে আটকে ১ ঘণ্টা, অভিনেত্রীকে উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস

লিফটে আটকে ১ ঘণ্টা, অভিনেত্রীকে উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস
লিফটে আটকে ১ ঘণ্টা, অভিনেত্রীকে উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস। সম্প্রতি রাজধানীর উত্তরায় ঘটে যাওয়া এ ঘটনার বিষয়টি অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা নীলা নিজেই জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশও করেছেন তিনি।
ভিডিও বার্তায় আটকে পড়া সময়টা নীলা নিজেই দেখিয়েছেন। নিজের মোবাইলে ধারণ করা ওই ভিডিওতে আটকে পড়ার মুহূর্তটা তুলে ধরেন। ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি কী অবস্থায় আছেন, কেমন আছেন সেসব বিষয় শেয়ার করছেন। মূলত আতঙ্ক দূর করার জন্যই তিনি কথা বলছিলেন। এ সময় ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে পানিও খেতে দেখা যায় তাকে।
পরে উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে লিফটের দরজা সামান্য ফাঁক করে রাখেন যেন অভিনেত্রী শ্বাস নিতে পারেন। এরপর এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করে নীলাঞ্জনা নীলাকে লিফট থেকে বের করা হয়।
নীলার আটকে পড়ার ভিডিওটি মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অনেকেই দুশ্চিন্তা করছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে সুরক্ষিত অবস্থায়ই উদ্ধার করা গেছে দেখে স্বস্তি প্রকাশ করছেন নেটিজেনরা।
লাক্স তারকা হিসেবে শোবিজে পথচলা শুরু করেন নীলাঞ্জনা নীলা। কাজ করেছেন ছোট পর্দার বহু নাটক-টেলিছবিতে। জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে দেখা গেছে বদরুল আনাম সৌদের ‘শ্যামা কাব্য’ চলচ্চিত্রেও।
