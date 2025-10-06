প্রেমিক নয়, শেখ সাদীকে ছোট ভাই বললেন পরীমনি।

প্রেমিক নয়, শেখ সাদীকে ছোট ভাই বললেন পরীমনি
তরুণ গায়ক শেখ সাদীর সঙ্গে আলোচিত অভিনেত্রী পরীমনির প্রেমের গুঞ্জনটা এখনো পুরনো হয়নি। এ বছরের শুরুতে পরীমনির সঙ্গে শেখ সাদীকে আদালতে দেখা গেছে। এমনকি পরীমনির জামিনদারও ছিলেন এই তরুণ গায়ক। তখনই ছড়িয়ে পড়ে দুজনের প্রেমকাহিনি।
একসঙ্গে দুজনের ঘোরাঘুরি, রোমান্টিক ফেসবুক পোস্ট সেই গুঞ্জনকে অনেকটা ভিত্তি দিয়েছিল। তবে সম্পর্কটা বেশি দিন টেকেনি। এ বছরের এপ্রিলে আবারও শিরোনামে এসেছিলেন পরীমনি-সাদী। সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, দুজনের সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে।
প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে প্রশ্নে দুজনই সরাসরি কোনো উত্তর দেননি। বরাবরই তারা ছিলেন কৌশলী। এবার মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ অনুষ্ঠানে বিষয়টি খোলাসা করেছেন পরীমনি।
শেখ সাদীর সঙ্গে পরীমনির এই ছবিটি গুঞ্জন উস্কে দিয়েছিল
সাদীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেমের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন পরীমনি। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘ও আমার ছোট ভাই। ও আমার ছোট ভাইয়ের মতো।’
তিন বছর আগে ‘গুণিন’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় চিত্রনায়িকা পরীমনির সঙ্গে নায়ক শরীফুল রাজের পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে প্রণয়। এরপর এই দম্পতির একটি ছেলেসন্তান হয়। পরে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রায় দেড় বছর আগে তাদের বিচ্ছেদ হয়।
