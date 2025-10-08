  2. বিনোদন

যেভাবে ‌বেজবাবা হলেন অর্থহীনের সুমন, জানালেন অজানা গল্প

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৯ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘অর্থহীন’। এর প্রধান সাইদুস সালেহীন সুমন। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে চলেছেন তিনি। তবে ব্যান্ডজগতের অনেকেই তাকে ‘বেজবাবা সুমন’ নামেই চেনেন। কিন্তু এই ‘বেজবাবা’ নামটি কীভাবে এলো তা জানতেন না অনেকেই। অবশেষে যেভাবে ‌বেজবাবা হলেন অর্থহীনের সুমন সেই অজানা গল্প শোনালেন তিনি নিজেই।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) নতুন অ্যালবাম ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’ ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নামের পেছনের মজার কাহিনি তুলে ধরেন সুমন।

তিনি বলেন, ‌‘অনেকে ভাবে আমি নাকি দারুণ বেজ বাজাই বলেই বেজবাবা নামটা এসেছে। আসলে বিষয়টা একদমই তা না। যেদিন আমি বাবা হই, সেদিন আমার এক স্টুডেন্ট এসে মজা করে বলে ‘বেজ বাবা’। ওখান থেকেই নামটা থেকে যায়।’

নানা জটিল রোগের সঙ্গে লড়াই করে গান করে চলেছেন সুমন

সেই সময়ের ইন্টারনেট যুগের কথাও স্মরণ করেন তিনি। ‘তখন ছিল আইআরসি (ইন্টারনেট রিলে চ্যাট) যুগ। ওইখানে আমার এক্স স্টুডেন্ট আমার ইউজারনেম রেজিস্টার করে দেয় ‘বেজবাবা’ নামে। সেখান থেকেই আমি সবার কাছে বেজবাবা হয়ে যাই’, বলেন সুমন।

আগামী ১৭ অক্টোবর প্রকাশ পেতে যাচ্ছে অর্থহীনের নতুন অ্যালবাম ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’। ৮টি গান নিয়ে সাজানো এই অ্যালবাম শ্রোতাদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে বলে জানিয়েছেন ব্যান্ডের প্রধান বেজিস্ট ও ভোকাল সুমন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন সুমন। তার স্পাইন জটিলতাও রয়েছে। একবার সড়ক দুর্ঘটনারও শিকার হন তিনি। ২০২৩ সালের শেষ দিকে চোখের সমস্যাও ধরা পড়ে। সেসময় দুটি চোখে সার্জারি করাতে হয়েছিল তাকে। গেল বছরের মাঝামাঝি তার দুপায়েও অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবুও মনের জোরে গান করে চলেছেন এই তারকা।

