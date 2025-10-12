মারা গেছেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী ডায়ান কিটন

মারা গেছেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী ডায়ান কিটন
হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী, পরিচালক ও প্রযোজক ডায়ান কিটন আর নেই। ৭৯ বছর বয়সে লস অ্যাঞ্জেলসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শনিবার সকালে নিজ বাড়ি থেকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রথমে মার্কিন সাময়িকী পিপল তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করে।
ডায়ান কিটন ১৯৭৭ সালের উডি অ্যালেন পরিচালিত রোমান্টিক কমেডি ‘অ্যানি হল’-এ অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে অস্কার জেতেন। ওই চরিত্রই তাকে এনে দেয় বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও চিরস্মরণীয় মর্যাদা।
তার দীর্ঘ অভিনয় জীবনে কিটন অভিনয় করেছেন ‘দ্য গডফাদার’, ‘ফাদার অব দ্য ব্রাইড’, ‘বেবি বুম’, ‘রেডস’, ‘সামথিংস গটা গিভ’ এবং ‘মারভিনস রুম’-এর মতো অসংখ্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে। এর মধ্যে চারবার অস্কারের মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি।
ডায়ান কিটনের অভিনয়জীবনের শুরু মঞ্চে। ১৯৬৯ সালে উডি অ্যালেনের লেখা নাটক ‘প্লে ইট এগেইন, স্যাম’-এ অভিনয়ের মাধ্যমে আলোচনায় আসেন। পরে ‘দ্য গডফাদার’-এ আল পাচিনোর বিপরীতে কেই অ্যাডামস চরিত্রে অভিনয় করে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি পান।
১৯৭৭ সালে ‘অ্যানি হল’ সিনেমায় কৌতুকধর্মী ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি শুধু অস্কারই জেতেননি, হয়ে ওঠেন সেই সময়ের ফ্যাশন আইকন। তার পোশাকশৈলী টুপি, টাই, ভেস্ট ও পুরুষালি শার্ট সেসময় আমেরিকান তরুণীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়।
পরবর্তী সময়ে তিনি ‘লুকিং ফর মিস্টার গুডবার’, ‘ইন্টারিয়র্স’, ‘ম্যানহাটন’, এবং ‘রেডস’-এর মতো গম্ভীর চরিত্রে অভিনয় করে সমালোচকদের প্রশংসা পান। পাশাপাশি পরিচালক হিসেবেও নিজের প্রতিভা দেখিয়েছেন।
ডায়ান কিটন শুধু অভিনেত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন লেখক, আলোকচিত্রী ও ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তার আত্মজীবনীমূলক বইগুলো ‘দেন এগেইন’, ‘লেটস জাস্ট সে ইট ওয়াজন’, ‘প্রিটি’ এবং ‘ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার’ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল।
২০১৭ সালে তিনি আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পান আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে। সেই অনুষ্ঠানে উডি অ্যালেন মঞ্চে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ‘তিনি এমনই অনন্য, যিনি সময়ের সীমানা পেরিয়ে থেকেও আলো ছড়ান।’
ডায়ান কিটন চিরকুমারী ছিলেন। তিনি দুই সন্তান দত্তক নিয়েছিলেন। তারা হলেন মেয়ে ডেক্সটার এবং ছেলে ডিউক।
