শাকিবের ছবিতে যে কারণে অভিনয় করবেন না মিষ্টি জান্নাত

শাকিবের ছবিতে যে কারণে অভিনয় করবেন না মিষ্টি জান্নাত
ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিষ্টি জান্নাত। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শাকিব খানের একজন ভক্ত। শাকিবের সঙ্গে প্রেম-বিয়ে নিয়েও আলোচনায় থাকেন। তবে কখনোই শাকিবের বিপরীতে তাকে সিনেমায় দেখা যায়নি। এবার সেই বিষয় নিয়েই চলছে শোরগোল। শোনা যাচ্ছে, মিষ্টি জান্নাতকে দেখা যাবে শাকিব খানের সঙ্গে।
তবে বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন কথা শোনা গেল নায়িকার কণ্ঠে। শাকিবের ছবিতে যে কারণে অভিনয় করবেন না মিষ্টি জান্নাত, স্পষ্ট করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, দুই নায়িকা নিয়ে নির্মিত কোনো সিনেমায় তিনি অভিনয় করবেন না। বিশেষ করে শাকিব খানের সঙ্গে এমন প্রজেক্টে কাজ করার বিষয়ে তিনি এই অবস্থান নিয়েছেন।
সম্প্রতি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মিষ্টি বলেন, ‘আমি কোনো দুই নায়িকার সঙ্গে ছবি করব না এটা আমি শাকিব খানকে আগেই বলে দিয়েছি। আমি সলো হইলে ওর সঙ্গে কাজ করব। কারণ আমার ওই যে পছন্দ, দুই নায়িকা-এক নায়িকা টাইপ ছবি আমি করতে চাই না। গুঞ্জন যেহেতু উঠেছে, সেহেতু অবশ্যই দর্শক কিছু একটা দেখতে পাবেন।’
নায়িকা আরও বলেন, ‘আমি দুই নায়িকার ছবি করতে চাই না, বরাবরই না করেছি। এমন অনেক ছবি আমি ক্যানসেল করেছি, কারণ পছন্দ হয়নি। এ ধরনের ছবিতে নানা রকম ঝামেলা হয়। আর শাকিব খান তো সুপারস্টার। তার সঙ্গে দুই নায়িকার ছবিতে কাজ করব না। মানুষ খারাপ বলুক বা ভালো বলুক, এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমি এজন্য দুঃখিতও নই।’
গুঞ্জন প্রসঙ্গে মিষ্টি জান্নাত বলেন, ‘আমি তো কখনো বলিনি ‘ধামাকা’ মানেই শাকিব খানের সঙ্গে আমার সিনেমা। এটা পুরোপুরি গণমাধ্যমের বানানো বিষয়। ধামাকা মানে শাকিব খান এমন ধারণা ভুল।’
অভিনয়ের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও খোলামেলা মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, ‘আমি রিকোয়েস্ট করে কোনো ছবিতে অভিনয় করি না। কারণ আমি এখনো সেই জায়গায় পৌঁছাইনি যেখানে কাউকে অনুরোধ করতে হবে। আমার নিজের সেলফ রেসপেক্ট আছে। আমি শখ করে সিনেমা করি, এটা আমার টোটাল পেশা নয়।’
এলআইএ/এমএস