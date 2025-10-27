  2. বিনোদন

৩৮ দিনের প্রেম, বিয়ে করলেন জাহিদ নিরব

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
জাহিদ নিরব ও তার স্ত্রী সূচনা তাসনীম। ছবি: শিল্পীর সৌজন্যে

বিয়ে করেছেন চিরকুট ব্যান্ডের সাবেক সদস্য শিল্পী জাহিদ নিরব। একেবারে চুপি চুপি বিয়ে করে নববধূকে নিয়ে চলে গেছেন মক্কায়। ওমরাহ পালনের পর ঢাকায় ফিরবেন তারা। জানা গেছে, দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব হলেও মাত্র ৩৮ দিন প্রেম করেছেন দুজন।

গত ২৩ অক্টোবর রাতে নিরবের নিকেতনের বাসায় ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন দুই পরিবারের নির্বাচিত সদস্যরা। কি-বোর্ডিস্ট, সুরকার ও সংগীত পরিচালক ও গায়ক জাহিদ নিরবের স্ত্রীর নাম সূচনা তাসনীম। তিনি একটি মেকওভার পার্লারের স্বত্বাধিকারী।

প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে দুজনার পরিচয় ও বন্ধুত্ব। জাহিদ নিরব বলেন, আমাদের ১১ বছরের বন্ধুত্ব। সে আইন নিয়ে পড়েছে। বেশ কয়েক মাস হলো আমি তাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চাইছিলাম। প্রেমের প্রস্তাব দিতেই সে সাড়া দেয়। ৩৮ দিনের প্রেমের পর বিয়ে করি আমরা।

৩৮ দিনের প্রেম, বিয়ে করলেন জাহিদ নিরবমক্কায় সূচনা ও নিরব

মক্কা থেকে জাহিদ নিরব বলেন, ‘খুব ইচ্ছা ছিল বিয়ের পর স্ত্রীসহ ওমরাহ করতে আসবো। ভিসা পাওয়ার পরদিনই আমাদের নিকেতনের বাসায় দুই পরিবারের কাছের কয়েকজন মিলে বিয়ে সেরে নিই। পরদিন মক্কা চলে আসি। দোয়া করবেন।’

নিরব ও সূচনার বিয়ের উকিল বাপ ছিলেন ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এর জিয়াউল হক পলাশ।

