  2. বিনোদন

সেই নারী ভক্তকে চিঠিতে যা লিখেছিলেন সালমান শাহ

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
সেই নারী ভক্তকে চিঠিতে যা লিখেছিলেন সালমান শাহ
নারী ভক্তকে চিঠিতে যা লিখেছিলেন সালমান শাহ

ঢাকাই সিনেমার অমর নায়ক সালমান শাহ ছিলেন মেয়েদের জন্য স্বপ্নের নায়ক। ভক্তদের প্রতি তার স্নেহ ও আন্তরিকতা ছিল অতুলনীয়। বহু ভক্ত আকাশ-পাতাল চিঠি লিখলেও তার কাছ থেকে উত্তর পাওয়া একরকম ছিল স্বপ্নের মতো।

তবে মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর আগে, এক নারী ভক্ত ইথেনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেছিলেন।

আরও পড়ুন
‘সালমান শাহকে কেউ নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেননি’
সালমান শাহকে বড় ভাই ও সামিরাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললেন শাবনূর

১৯৯৫ সালের ৮ মার্চ, সালমান শাহ তার ব্যক্তিগত ডায়রিতে ইথেনের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, ‘স্নেহের ইথেন, আমার অনেক ভালোবাসা ও স্নেহাশিষ নিও। তোমার চিঠি অনেক আগেই পেয়েছি। কিন্তু অসম্ভব ব্যস্ততার কারণে উত্তর দিতে সামান্য দেরি হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।’

চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন, ‘মাসুম ভাইয়ের কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি। তোমার মতো একজন ভক্ত আমার আছে জেনে সত্যিই খুব আনন্দ পাই এবং মনে মনে গর্বও বোধ করি। তোমাদের ভালোবাসাই আমার কাজের প্রেরণা। এই ভালোবাসা আমৃত্যু যেন আমার সাথে থাকে এটাই প্রার্থনা করি। ব্যস্ততার কারণে সংক্ষেপে চিঠি শেষ করতে হচ্ছে, ক্ষমা চাইছি। ভবিষ্যতে আবারও চিঠি লেখার আমন্ত্রণ রইল। ইতি, সালমান শাহ।’

সালমান শাহের হাতে লেখা এই চিঠি ইথেন ৩০ বছর ধরে সযত্নে সংরক্ষণ করছেন।

উল্লেখযোগ্য, ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সালমান শাহের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। প্রাক্তন স্ত্রী সামিরা হক এটিকে আত্মহত্যা বলে দাবি করেন। তবে মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পর, আদালতের নির্দেশে পুলিশ এই মামলাটি পুনরায় হত্যা মামলা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম