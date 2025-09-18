  2. বিনোদন

দেশে চিটার-বাটপার বেশি, দাবি ওমর সানীর

প্রকাশিত: ০১:৫৬ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ওমর সানী

দেশে চিটার-বাটপার বেশি বলে দাবি করলেন চিত্রনায়ক ওমর সানী। ঢালিউডের জনপ্রিয় এ নায়ক সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে দেশের অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের নামে অর্থ আদায়ের প্রবণতা নিয়ে এমন দাবি করে সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তার পোস্টটি নজর কেড়েছে নেটিজেনদের।

সানী পোস্টে লেখেন, ‘আপনারা কারা এই ধরনের পুরস্কার অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে যান? পুরস্কার নেওয়ার জন্য ৩০ হাজার, ৫০ হাজার, কখনো ১ লাখ টাকা দেন! তাদের লোভের কারণেই এমন অনুষ্ঠান হয়। দেশের জনসংখ্যা বেশি, চিটার-বাটপারও বেশি।’

ওমর সানীর এই মন্তব্য নতুন কিছু নয়। এর আগে বহুবারও তিনি অ্যাওয়ার্ড বাণিজ্য নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি তিনি লিখেছেন, ‘কিসের ভিত্তিতে পুরস্কার দিচ্ছেন? আর আপনি কিসের ভিত্তিতে পুরস্কার নিচ্ছেন নিজেকে প্রশ্ন করেছেন?’

এছাড়া অভিনেতা আরও মন্তব্য করেছেন, ‘একটা ফাইজলামি শুরু হয়েছে। শুধু শোডাউন।’

দু’বছর আগে তিনি সামাজিকমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘অ্যাওয়ার্ড বাণিজ্য চলছে প্রায় ৮০ শতাংশ অনুষ্ঠানে। অফার ছিল আমাদের দুজনের (মৌসুমী ও সানী), কিন্তু যাইনি। যখন ফিল করব যাওয়া উচিত, তখন দেখা যাবে। আমাদের যাওয়া নিয়ে কিছু যায় আসে না, কিন্তু তারপরও বলব, অ্যাওয়ার্ড-বাণিজ্য চলছে।’

ওমর সানির এই বক্তব্য দেশের শোবিজ জগতের কিছু নিয়ম ও অনৈতিকতার দিকে সরাসরি আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। তারকা ও অভিনেতা হিসেবে এমন খোলামেলা মন্তব্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে দর্শক ও অনুরাগীদের কাছে।

