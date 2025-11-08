রান্না জানেন না, তবু ‘রান্নাবাটি’র নায়ক ঋত্বিক

রান্না জানেন না, তবু ‘রান্নাবাটি’র নায়ক ঋত্বিক
রান্না করতে ভালোবাসেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী? তার নতুন সিনেমা ‘রান্নাবাটি’ দেখে এমন প্রশ্নই ঘুরছে দর্শকদের মনের মাঝে। সিনেমায় যেমন, বাস্তবেও কি হাতা-খুন্তি হাতে সময় কাটান তিনি? নায়িকা ইদা দাশগুপ্ত যেমন গল্পের বাইরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মগ্ন, তেমনি ঋত্বিকও কি তাতে আসক্ত?
এমন সব প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন ঋত্বিক। ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বললেন, ‘আমার হাতে কাজ কম না বেশি সেটা জানার দায়িত্ব আপনাদের। আমি কখনো বিতর্ক ছড়াতে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখি না।’
তার মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় মতামত জানানো এক ধরনের অধিকার। ‘আমি শুধু লেখার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করি, সেখানেই শুরু ও শেষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার কাছে ‘পারফর্ম’ করার জায়গা- সেখানে দেখি আমি কতটা পারি। এর বাইরে কিছু নয়’ এমনটাই বলেন ঋত্বিক।
বিতর্কের প্রসঙ্গ সরিয়ে অভিনেতা ফিরে গেলেন তার নতুন সিনেমা ‘রান্নাবাটি’র কথায়। দীর্ঘদিন পর পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্ত ও অভিনেত্রী সোহিনী সরকারের সঙ্গে আবারও কাজ করে বেশ খুশি তিনি। ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘মাছের ঝোল’-এরপর ফের খাবারকে কেন্দ্র করে তৈরি গল্পে দেখা যাচ্ছে তাকে। হাসতে হাসতেই বলেন, ‘বাঙালির পেট দিয়ে হৃদয়ে পৌঁছানো যায়। ডাল-ভাত-মাছের ঝোল ছাড়া বাঙালির গল্পই অসম্পূর্ণ।’
ঋত্বিক জানান, তার চরিত্র শান্তনু রাঁধতে জানে না, অথচ গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে রান্না। ‘ভালো রান্না যেমন হৃদয় জুড়তে পারে, খারাপ রান্না কিন্তু সম্পর্ক নষ্টও করে’ হেসে বলেন তিনি।
নিজের জীবনের প্রসঙ্গ টেনে অভিনেতা জানান, ‘আমার মা অসাধারণ রাঁধেন। বাবা চেষ্টা করতেন, কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকলেই হুলস্থূল বেঁধে যেত। আমি মাঝেমধ্যে ছেলের টিফিন বানিয়ে দিই, উপমন্যু সেটা খুব পছন্দ করে।’
অভিনয়ের পাশাপাশি ইদা দাশগুপ্তের প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ ঋত্বিক। ‘ইদা অসাধারণ প্রতিভাবান। অভিনয় ওর রক্তে। এই ছবিতে ১৪ বছরের এক মাতৃহীন কিশোরীর চরিত্রে দারুণ কাজ করেছে। আমরা খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেছি’ বলেন তিনি।
নায়িকার সঙ্গে রসায়ন প্রসঙ্গে মজার ছলে বলেন, ‘রান্নার দৃশ্যে কেবল সোহিনীই ছিল। ওর সঙ্গে বহুবার কাজ করেছি, তাই পর্দায় রসায়ন এমনিতেই জমে যায়।’
‘রান্নাবাটি’র গল্পে যেমন মিশে আছে ভালোবাসা, সম্পর্ক আর রান্নার ঘ্রাণ, তেমনি বাস্তবের ঋত্বিকের জীবনেও তার ছোঁয়া-সাধারণ, স্বতঃস্ফূর্ত, অথচ মন ছোঁয়া।
