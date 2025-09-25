নায়ক ওমর সানির ভারতবিরোধী স্ট্যাটাস ভাইরাল

নায়ক ওমর সানির ভারতবিরোধী স্ট্যাটাস ভাইরাল
এশিয়া কাপের ম্যাচে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পরাজয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশিরা প্রায় জেতা ম্যাচটি হেরে যাওয়ার জন্য কষ্ট পেয়েছেন সেটাও জানাচ্ছেন। অনেকে খেলার ভুলগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করছেন। কেউ কেউ ক্রিকেটে ভারতের শক্তিমত্তার প্রশংসাও করছেন।
এরমধ্যে ফেসবুকে এক স্ট্যাটাস দিয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানি। সেটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে গেছে। ব্যাপক বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে।
স্ট্যাটাসে ওমর সানি ভারতকে পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে উল্লেখ করে করে লিখেছেন, ‘জিতে লাভ কি, তোর প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নাই, সম্মান নাই, কি লাভ। পার্শ্ববর্তী দেশ, ইতিহাস একদিন তোকে ঘৃণা করবে, আমরা থাকবো না। তুই কি আনন্দ করছিস? তুই কি জানিস আল্লাহ তোকে এবং তোর দেশকে ভাগ করবে। I love Bangladesh’
উল্লেখ্য, এখানে ওমর সানি সরাসরি বাংলাদেশের প্রসঙ্গ করেননি, বরং ভারতের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে একদিন ভারত বিভক্ত হবে এবং তার দেশের মানুষ তখন আর উপস্থিত থাকবে না। এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা এবং সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।
কিছু ব্যবহারকারী অভিনেতার বক্তব্যকে দেশপ্রেমের আবেগ হিসেবে দেখেছেন। তবে অনেকে মনে করছেন যে ভারতকে নিয়ে এমন তীব্র ও বিতর্কিত ভাষা ব্যবহার করা অনুচিত। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ক্রীড়া সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে একটি দেশের তারকা হিসেবে আরও সংযত ভাষা প্রয়োগ করা উচিত।
ওমর সানির এই পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, খেলার পর ক্ষোভ প্রকাশ করা স্বাভাবিক কিন্তু কোনো দেশের প্রতি এমন কঠোর ভাষা ব্যবহার করা বিতর্কিত।
তবে এ পর্যন্ত অভিনেতা বা তার দলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।
এলআইএ/জিকেএস