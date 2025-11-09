ক্যাটরিনা-ভিকির ছেলে বড় হয়ে কেমন হবে, জানালেন জ্যোতিষী

ক্যাটরিনা-ভিকির ছেলে বড় হয়ে কেমন হবে, জানালেন জ্যোতিষী
বলিউডের আলোচিত তারকা দম্পতি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের ঘরে এসেছে নতুন অতিথি। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে জন্ম নেয় তাদের প্রথম সন্তান-এক ফুটফুটে পুত্র। জন্মের পর থেকেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছে কৌশল পরিবার। এবার ‘বেবি কৌশল’কে ঘিরে শুরু হয়েছে জ্যোতিষীয় আলোচনাও।
একজন নামকরা বলিউড জ্যোতিষী ভিকি-ক্যাটরিনার সন্তানের জন্মছক কষে দিয়েছেন এক বড় ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি জানান, সকাল ৮টা ২৩ মিনিটে রোহিণী নক্ষত্রে জন্মেছে ‘বেবি কৌশল’। এই নক্ষত্রকে ধরা হয় সৌভাগ্য ও সৃজনশীলতার প্রতীক হিসেবে। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘সংবাদ প্রতিদিন’র সূত্রে এ সব তথ্য জানা গেছে।
জ্যোতিষীর মতে, রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিরা সাধারণত আকর্ষণীয়, বুদ্ধিমান, সৃজনশীল ও সত্যনিষ্ঠ হন। এরা শিল্পকলার প্রতি ঝোঁক রাখেন—লেখালেখি, আঁকা বা অভিনয়ের মতো সৃজনশীল পেশায় দারুণ সাফল্য পান। ঠিক যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণও জন্মেছিলেন রোহিণী নক্ষত্রে।
তাই ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে-ভিকি ও ক্যাটরিনার সন্তানও বড় হয়ে শিল্পীসত্তায় উজ্জ্বল হবে, এমনকি ভবিষ্যতে বলিউডে নাম করতে পারে।
জ্যোতিষীরা আরও বলছেন, নভেম্বর মাস কৌশল পরিবারের জন্য বরাবরই শুভ। কারণ ৩ নভেম্বর ভিকির মা বীণা কৌশলের জন্মদিন। আবার ভিকি ও ক্যাটরিনার জন্মতারিখ দুটোই ১৬-যার যোগফল ৭। আর তাদের সন্তানের জন্মও ৭ নভেম্বর। ফলে এই ‘৭’ সংখ্যাটি নাকি কৌশল পরিবারের জন্য বিশেষ সৌভাগ্যের প্রতীক।
সব মিলিয়ে জ্যোতিষীয় হিসেব বলছে- ‘জুনিয়র কৌশল’ শুধু বাবা-মায়ের নয়, ভবিষ্যতে পুরো বলিউডের গর্ব হয়ে উঠবে।
