জিডি হয়েছে শুনে হাসলেন তানজিন তিশা

জিডি হয়েছে শুনে হাসলেন তানজিন তিশা
দেশের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী তানজিন তিশা বর্তমানে শাকিব খান অভিনীত ‘সোলজার’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন সাকিব ফাহাদ। এর শুটিং চলছে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে এবং নভেম্বরের মধ্যেই এর কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
এই ব্যস্ত সময়ই একের পর এক বিতর্কে জড়াচ্ছেন এই অভিনেত্রী। কিছুদিন আগে এক নারী উদ্যোক্তা প্রতারণার অভিযোগে তিশার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। সেই সমালোচনা না থামতেই এবার নতুন অভিযোগ উঠলো অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে।
রাজধানীর গুলশান থানায় তার বিরুদ্ধে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ এনে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন নারী উদ্যোক্তা ও ফ্যাশন ডিজাইনার আয়েশাহ আনুম ফায়যাহ সানায়া চৌধুরী। জিডি নম্বর- ৯৮৫, তারিখ ১২ নভেম্বর ২০২৫।
এ বিষয়ে তানজিন তিশার সাথে যোগাযোগ করলে জিডি হয়েছে শুনে হাসলেন তিনি। বললেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কিছু লোক লাগছে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছি। চক্রটাই এসব করছে। সব জেনে তারপর আপনাদের বলতে পারবো।’
সায়ানা কুটর ফ্যাশন হাউজের কর্ণধার আয়েশাহ সানায়া তানজিন তিশার বিরুদ্ধে জিডিতে উল্লেখ করেন, তানজিন নাহার তিশা ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে তার কাছ থেকে ৭৫ হাজার টাকার একটি শাড়ি প্রোগ্রামে পরার জন্য নিয়েছিলেন। পরদিন শাড়িটি ফেরত দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি এখনো তা ফেরত দেননি। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিশা তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ, মামলার হুমকি এমনকি প্রাণনাশের ভয় দেখান।
সানায়া অভিযোগ করেন, ‘তিশা আগেও আমার কাছ থেকে পোশাক নিয়েছেন, তবে ফেরত পেতে সবসময়ই অনেক অনুরোধ করতে হয়েছে। এবার ৭৫ হাজার টাকার একটি শাড়ি নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছেন না। বরং উল্টো হুমকি দিচ্ছেন। এখন আমি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত।’
তিনি আরও বলেন, ‘তিশা আমাকে ডিবিতে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। আমার মানসম্মান নষ্ট করবেন বলেও ভয় দেখিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আমার কাছে সব ধরনের প্রমাণ রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছি।’
