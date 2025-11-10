১৯৩৬ এর জেরুজালেম থেকে ২০২৪ এর গাজা, অস্কারে ফিলিস্তিনের ৩ সিনেমা
অস্কারের মৌসুম শুরু হয়ে গেছে। এখনও মনোনয়ন ঘোষণার সময় আসেনি। জানা গেছে, এবারের আসরটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২ জানুয়ারি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় চলচ্চিত্র বোর্ডগুলো ইতোমধ্যেই তাদের সেরা ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে ফিলিস্তিন, জর্ডান ও তিউনিসিয়া থেকে পাঠানো তিনটি চলচ্চিত্র রয়েছে আলোচনায়। সেগুলোতে উঠে এসেছে ফিলিস্তিনের ইতিহাস, পরিচয় ও বেদনার গল্প।
তিনটি ছবিই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হলেও তাদের উদ্দেশ্য এক। প্রতিটিতেই ফিলিস্তিনের মানুষের সংগ্রাম, টিকে থাকার করুণ ও অমানবিক গল্প তুলে ধরা হয়েছে।
ফিলিস্তিন ৩৬ (ফিলিস্তিন)
বেথলেহেমে জন্ম নেওয়া বিখ্যাত নির্মাতা আনেমারি জাসির এবার ফিলিস্তিনের হয়ে পাঠিয়েছেন তার সর্বশেষ ও সবচেয়ে প্রত্যাশিত সিনেমা ‘ফিলিস্তিন ৩৬’।
ফিলিস্তিন সিনেমার একটি দৃশ্য।
‘সল্ট অব দ্য সি’ (২০০৮), ‘হোয়েন আই সো ইউ’ (২০১২) ও ‘ওয়াজিব’ (২০১৭) -এর মতো ছবির জন্য পরিচিত জাসির এবার দর্শককে নিয়ে গেছেন ১৯৩৬ সালের জেরুজালেমে। তখন ইউরোপ থেকে নিপীড়নের শিকার হয়ে বহু ইহুদি অভিবাসী ফিলিস্তিনে এসে বসবাস শুরু করে। তার প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইতিহাসের দীর্ঘতম বিদ্রোহ গড়ে তোলে। ছবিটিতে রাজনীতি নয় বরং সাধারণ মানুষের জীবন, ভালোবাসা ও টিকে থাকার গল্পই উঠে এসেছে।
চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন হিয়াম আব্বাস, সালেহ বাকরি এবং জেরেমি আয়রনস। মধ্যপ্রাচ্যে ধারণ করা এই ছবিটিকে সমালোচকেরা বলেছেন, গভীর আবেগে তৈরি একটি কালের সাক্ষী।
অল দ্যাট’স লেফট অফ ইউ (জর্ডান)
জর্ডানের পাঠানো ছবি ‘অল দ্যাট’স লেফট অফ ইউ’ নির্মাণ করেছেন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন অভিনেত্রী ও নির্মাতা শেরিন দাবিস। যেখানে ফিলিস্তিন ৩৬ একটি জাতির শুরুর গল্প বলে সেখানে দাবিসের এই ছবি একটি পরিবারের ভেতরের তিন প্রজন্মের সম্পর্ক ও বেদনার উত্তরাধিকার তুলে ধরবে। ছবিতে দাবিস নিজেই এক মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি হারিয়ে যাওয়া ছেলের খোঁজ পান তার বাবার স্মৃতির ভেতর দিয়ে। গল্পটি বলে, ফিলিস্তিনের কষ্ট কখনও এক প্রজন্মে শেষ হয় না। এটা উত্তরাধিকারে বয়ে চলে। অজান্তে, নিঃশব্দে....
জর্ডান অস্কারে পাঠিয়েছে ফিলিস্তিনের গল্পে তৈরি ‘অল দ্যাট’স লেফট অফ ইউ’ সিনেমা।
ছবিটির নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত আছেন হাভিয়ের বারদেম ও মার্ক রাফালো।
দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজাব (তিউনিসিয়া)
তিউনিসিয়ার চলচ্চিত্র ‘দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজাব’ এসেছে একদম গাজার বেদনা থেকে। এটি নির্মাণ করেছেন কাওথের বেন হানিয়া। তিনি আগেও দুটি অস্কার মনোনয়ন পেয়েছিলেন ‘দ্য ম্যান হু সোল্ড হিজ স্কিন’ ও ‘ফোর ডটার্স’ ছবিগুলোর জন্য।
ছবিটি নির্মিত হয়েছে বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে। দেখানো হবে, পাঁচ বছরের শিশু হিন্দ রাজাবকে। সে গত বছর গাজায় পরিবারের সঙ্গে পালানোর সময় নিহত হয়। আলোচিত ঘটনাটি সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। এবার সেই মর্মান্তিক চিত্র দেখা যাবে ‘দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজাব’ সিনেমায়।
চলচ্চিত্রটিতে ব্যবহার করা হয়েছে হিন্দের শেষ মুহূর্তের আসল ফোন রেকর্ডিং। সেখানে তাকে বলতে শোনা যায় রেড ক্রিসেন্টের উদ্ধারকর্মীদের কাছে সাহায্য চাইতে। অভিনয়ের মাধ্যমে সেই ভয়াবহ মুহূর্তগুলো পুনর্নির্মাণ করেছেন শিল্পীরা।
ফিলিস্তিনের শিশু হিন্দ রাজাবের ছবি হাতে ‘দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজাব‘র নির্মাতা
ছবিটি ভেনিস উৎসবে প্রদর্শনের পর ২৩ মিনিট ধরে দর্শকদের করতালিতে মুখর ছিল হলঘর। সমালোচকেরা বলেছেন, এটি সহজে দেখার মতো ছবি নয়। হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। এক মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরিয়ে নিতে দেয় না।
নির্মাতা হানিয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘হিন্দের মৃত্যু শোনার পর মনে হয়েছিল কিছু একটা করতে হবে। এই ছবি বানিয়েছি মানুষের আরাম নয়, জাগরণের জন্য।’
