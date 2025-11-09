শাকিব খানের ‘প্রিন্স’র জন্য অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা
ঢাকাই সিনেমার বহুল আলোচিত আসন্ন ছবি ‘প্রিন্স’ এবার পৌঁছে গেছে বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনের কাছেও। সিনেমাটি দেখে শুভকামনা জানিয়েছেন কিংবদন্তিতুল্য এই অভিনেতা।
শনিবার (৮ নভেম্বর) রাতে মুম্বাইয়ে ‘প্রিন্স’র ডিওপি অমিত রায়ের মাধ্যমে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দেখা করেন সিনেমার নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ এবং প্রযোজক শিরিন সুলতান। সেই সাক্ষাৎই হয়ে ওঠে তাদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা।
সাক্ষাতের পর ‘প্রিন্স’র টিম জানায়, অমিতাভ বচ্চন সিনেমাটির জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন এবং জানিয়েছেন তার ভালোবাসা। ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের পক্ষ থেকে এক পোস্টে বলা হয়, ‘সম্মানের মুহূর্ত! “প্রিন্স” টিম মুম্বাইয়ে কিংবদন্তিতুল্য অমিতাভ বচ্চন স্যারের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তিনি সিনেমাটির জন্য আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ধন্যবাদ বিগ বি।’
মুম্বাই থেকেই নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ বলেন, ‘অমিতাভ বচ্চন স্যার একটি শুটিংয়ে ছিলেন। তার মধ্যে অমিত দাদার সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম। আমরা বাংলা সিনেমায় বড় কিছু করতে যাচ্ছি-এটা জানতেই তিনি খুব খুশি হয়েছেন। এমনকি শাকিব ভাই সম্পর্কেও জেনেছেন এবং আমাদের সঙ্গে বাংলাতেও কথা বলেছেন। তার অমূল্য সময় থেকে কয়েক মিনিট পাওয়া সত্যিই গর্বের।’
‘প্রিন্স’ সিনেমাটি নির্মিত হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস ব্যানারে। নির্মাতা জানান, ডিসেম্বরের শুরুতেই শুরু হবে ছবির শুটিং, আর মুক্তি পাবে আগামী ঈদুল ফিতরে।
অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা পাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। নেটিজেনদের অনেকে বলছেন, “নিশ্চয়ই ‘প্রিন্স’ হতে যাচ্ছে এমন এক সিনেমা, যা বদলে দেবে বাংলা চলচ্চিত্রের ধারা।”
