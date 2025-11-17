আইসিইউতে ‘চাঁদের আলো’খ্যাত নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম
‘চাঁদের আলো’সহ একাধিক জনপ্রিয় সিনেমার নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। সম্প্রতি মাইল্ড স্ট্রোকের কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে এই বরেণ্য পরিচালকের শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ‘চাঁদের আলো’ সিনেমার অভিনেত্রী রুমানা ইসলাম মুক্তি।
মুক্তি বলেন, ‘মামা অনেক দিন ধরেই অসুস্থ। খোঁজ নিতে ফোনে প্রায়ই কথা হতো। বলতেন, শরীর একটু ভালো হলে আবার সিনেমা বানাবেন। কয়েক দিন আগে মামির সঙ্গেও কথা হয়েছে। এখন তার অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। রোববার দুপুরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। সবাই তাঁর জন্য দোয়া করবেন।’
দুই সন্তানের জনক শেখ নজরুল ছোট ছেলের কাছেই থাকেন। বড় ছেলে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন।
খান আতাউর রহমান ও জহির রায়হানের সঙ্গে সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে নাম লেখান শেখ নজরুল। তার পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র চাবুক(১৯৭৪)। তার পরিচালিত অন্যান্য ছবিগুলো হল, ‘নদের চাঁদ’ (১৯৭৯), ‘এতিম’ (১৯৮০), ‘নাগিন’, ‘মাসুম’ (১৯৮১), ‘ঈদ মোবারক’ (১৯৮২), ‘আশা’ (১৯৮৩), ‘পরিবর্তন’ (১৯৮৪), ‘নতুন পৃথিবী, ‘দিদার’ (১৯৮৭), ‘সালমা’ (১৯৮৮), ‘বউ শ্বাশুড়ী’, ‘কসম’ (১৯৮৯), ‘বিধাতা’, ‘স্ত্রীর পাওনা’ (১৯৯১), ‘চাঁদের আলো’ (১৯৯২), ‘চাঁদের হাসি’ (১৯৯৩), ‘চক্রান্ত’ (১৯৯৬), ‘সিংহ পুরুষ’ (১৯৯৮), ‘সব খতম’ (২০০৩), ‘দমন’ (২০০৫), ‘জোছনার প্রেম’ (২০০৬), ‘মা বড় না বউ বড়’ (২০০৯) প্রভৃতি ।
ষাটের দশকে তিনি ‘সাত ভাই চম্পা’ ছবিতে অভিনয় করেন। লেট দেয়ার বি লাইট (অসমাপ্ত) ছবিতে জহির রায়হানের সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং এতে একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেন।
নব্বই দশকের শুরুতে ‘চাঁদের আলো’ সিনেমায় আনোয়ারার মেয়ে মুক্তিকে ব্রেক দেন। শেখ নজরুল নাটোরের কালিগঞ্জ থানার পিপরুল গ্রামে ১৯৩৫ সালের ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাশ করে চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন কাহিনীকার হিসেবে।
