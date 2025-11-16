বাহুবলীকেও ছাড়িয়ে যাবে মহেশ-প্রিয়াঙ্কার ‘বারাণসী’, এলো ঘোষণা

বাহুবলীকেও ছাড়িয়ে যাবে মহেশ-প্রিয়াঙ্কার ‘বারাণসী’, এলো ঘোষণা
‘বাহুবলী’খ্যাত নির্মাতা এস. এস. রাজামৌলি তার বহু আকাঙ্ক্ষিত নতুন ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে আয়োজিত ‘গ্লোবট্রটার’ অনুষ্ঠানে গতকাল শনিবার ছবিটির নাম, প্রধান চরিত্রদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সেইসঙ্গে প্রকাশ্যে আসে টিজার।
এই চলচ্চিত্রে মূল চরিত্র রুদ্র রূপে অভিনয় করছেন দক্ষিণী সুপারস্টার মহেশ বাবু। তার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস। আরও একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকায় দেখা যাবে প্রিথ্বীরাজ সুকুমারনকে। এই খবর অবশ্য আগে থেকেই মিডিয়ায় ঘুরছে কয়েক মাস ধরে। তবে এবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নিশ্চিত হলো তথ্য।
পাশাপাশি জানা গেল, ছবির নাম হবে ‘বারাণসী’। রাজামৌলি জানিয়েছেন, ‘বারাণসী’ এমন একটি চলচ্চিত্র, যা তিনি জীবনে একবারই নির্মাণ করতে পারবেন। এতটাই বড় এবং মহাকাব্যিক পরিসরের হতে চলেছে এই প্রকল্প। ধারণা করা হচ্ছে, আয়োজন ও নির্মাণের মুন্সিয়ানায় ‘বাহুবলী’ ছবির সিরিজকেও ছাড়িয়ে যাবে ‘বারাণসী’।
ছবির টিজারে দেখা গেছে পৌরাণিক কাহিনি, মহাজাগতিক দৃশ্য, রহস্যময় পরিবেশ এবং বিশাল ভিজ্যুয়াল নির্মাণশৈলী। ইতিমধ্যেই দর্শকদের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছে ছবিটি।
পুরো ছবিটি তৈরি হচ্ছে আইম্যাক্স প্রযুক্তির বিশেষ ক্যামেরায়। ফলে এর দৃশ্য বিন্যাস, রঙের গভীরতা ও পর্দায় রূপায়ণ হবে একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা। এমনটাই জানাচ্ছেন নির্মাতারা। রাজামৌলি বলেন, ‘এই চলচ্চিত্র কেবল গল্প নয়, এক অনন্য অভিজ্ঞতা। দর্শককে নতুন এক জগতে নিয়ে যাবে এটি।’
মহেশ বাবুও জানিয়েছেন, ‘বারাণসী’ তার বহুদিনের স্বপ্নের প্রকল্প। ‘এমন চরিত্রে কাজ করা সত্যিই গর্বের’-বলেন তিনি।
ছবিটির কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি বছরের মার্চে। তবে বিশাল প্রস্তুতি, প্রাযুক্তিক পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক মানের সেট নির্মাণের কারণে সময় পিছিয়ে যায়। নির্মাতারা জানিয়েছেন, সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৭ সালের গ্রীষ্মে মুক্তি পাবে ‘বারাণসী’।
