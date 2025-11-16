  2. বিনোদন

আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন মেহজাবীন চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন মেহজাবীন চৌধুরী
আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন মেহজাবীন চৌধুরী

গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩ এ আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে তাকে জামিন দেওয়া হয়। বিষয়টি মেহজাবীন চৌধুরীর আইনজীবী তুহিন হাওলাদার জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

এর আগে আজ রোববার দুপুরে প্রকাশ্যে আসে ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩ এর বিচারক আফরোজা তানিয়া মেহজাবীন চৌধুরী এবং তার ভাই আলিসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির খবর।

আরও পড়ুন
অভিনেত্রী মেহজাবীনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
আত্মসমর্পণ করতে আদালতে অভিনেত্রী মেহজাবীন

বিষয়টি জানাজানি হলে প্রথমে একে ভিত্তিহীন খবর বলে উড়িয়ে দিলেও আগাম জামিন নিতে আদালতে যান মেহজাবীন।

এদিকে, মামলার বাদী আমিরুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিনের পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নতুন পারিবারিক ব্যবসায় পার্টনার করার কথা বলে মেহজাবীন ও তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে মোট ২৭ লাখ টাকা নেওয়া হয়। পরে বহুদিনেও ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় টাকা ফেরত চাইলে আজকাল করে কালক্ষেপণ করা হয়।

মামলার এজাহারে উল্লেখ রয়েছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি টাকা চাইতে গেলে আমিরুল ইসলামকে ১৬ মার্চ হাতিরঝিলের একটি রেস্টুরেন্টে যেতে বলা হয়। সেখানে গেলে মেহজাবীন, তার ভাই এবং আরও কয়েকজন তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং জীবননাশের হুমকি দেন। এ ঘটনায় ভাটারা থানায় গেলে পুলিশ তাকে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেয়। পরে তিনি ২৪ মার্চ ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭/১১৭(৩) ধারায় মামলা করেন।

আদালতে হাজির হওয়ার নির্ধারিত তারিখে আসামিরা উপস্থিত না থাকায় ৩ নভেম্বর আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেন এবং ১০ নভেম্বর তা জারি করা হয়। এরপর মেহজাবীন ও তার ভাই আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে আদালতে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন।

এমডিএএ/এলআইএ/এমএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন জহির রায়হান-সুচন্দার ছেলে

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন জহির রায়হান-সুচন্দার ছেলে

শাকিবের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির

শাকিবের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’র জন্য অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’র জন্য অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা