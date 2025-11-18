পিপলুকে স্মরণ করছে তার দল, মঞ্চে ‘সোনাই মাধব’
জাহিদুর রহমান পিপলু লোক নাট্য দলের ‘লোক’। থিয়েটারকর্মী হলে যেমন হতে হয়, পিপলু ছিলেন সেরকম কর্মচঞ্চল। দলের জন্য কাজ করেছেন মঞ্চে ও মঞ্চের পেছনে। সেই দল এখন তার স্মরণে আয়োজন করছে বিশেষ প্রদর্শনী!
আজ (১৮ নভেম্বর) মঙ্গলবার জাহিদুর রহমান পিপলুর দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবস। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ২২ নভেম্বর শনিবার মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে লোক নাট্যদলের ‘সোনাই মাধব’। দলের প্রচার, প্রকাশনা ও গণসংযোগ সম্পাদক এস এম আজাদ রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘পিপলুর স্মৃতি, ত্যাগ ও সৃষ্টিশীল অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে আমাদের এই প্রদর্শনী। আগামী ২২ নভেম্বর শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় একটি স্মরণসভারও আয়োজন করেছি আমরা। সভার পর থাকবে প্রদর্শনী।’
পিপলু ছিলেন ‘সোনাই মাধব’ নাটকের অন্যতম প্রাণ। নাটকটির প্রথম মঞ্চ ব্যবস্থাপকও ছিলেন তিনি। তা ছাড়া দলের প্রায় সব প্রযোজনায় তার অংশগ্রহণ ছিল উজ্জ্বল ও স্মরণীয়। তার কস্টিউম ডিজাইন এবং মঞ্চ ব্যবস্থাপনার কাজ ছিল প্রশংসিত। বিশেষ করে ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ নাটকের কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন পিপলু। দলের ‘সোনাই মাধব’, ‘কঞ্জুস’, ‘পদ্মা নদীর মাঝি’, ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’, ‘রথযাত্রা’, ‘হেলেন’, ‘বিধি ও ব্যতিক্রম’, ‘রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার’, ‘টাপুর টুপুর’, ‘নির্মাণ’, ‘নির্মূল’, ‘মহাপ্রয়াণ ও বৈকুণ্ঠের খাতা’ নাটকগুলোয় সহস্রাধিকবার অংশ নিয়েছেন তিনি।
জাহিদুর রহমান পিপলু ছিলেন লোক নাট্যদলের সিনিয়র সদস্য
পিপলু ১৯৬৫ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার্স করেছেন তিনি। পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং নাট্যতথ্য ব্যাংকের সচিব ছিলেন। ১৯৮৭ থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন লোক নাট্যদলে। দায়িত্ব পালন করেছেন দলটির অর্থ সম্পাদক হিসেবে। লোক নাট্যদলের নির্বাহী পরিষদেও দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ সব দায়িত্ব পালন করেছেন পিপলু।
লোক নাট্যদলের সদস্য হিসেবে ভারত, নেপাল, হংকং, মোনাকো ও চীনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে অংশ নিয়েছিলেন পিপলু। দলের পক্ষ থেকে পাঠানো এক স্মরণ-বার্তায় জানানো হয়, লোক নাট্যদল বিশ্বাস করে জাহিদুর রহমান পিপলুর শিল্পসৃষ্টি, অবদান এবং নাট্যান্দোলনের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাট্যকর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।
অভিনেতা, নির্দেশক, সংগীতশিল্পী ও সংগঠক জাহিদুর রহমান পিপলু ছিলেন লোক নাট্যদলের সিনিয়র সদস্য। নাট্যাঙ্গনের নিবেদিতপ্রাণ এই কর্মী ২০২৩ সালের ১৮ নভেম্বর দূরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ৫৯ বছর বয়সে পরলোকে পাড়ি জমান।
আরএমডি