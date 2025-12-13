হাদির উপর হামলায় তারকাদের ক্ষোভ

হাদির উপর হামলায় তারকাদের ক্ষোভ
গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদি। তাকে নিয়ে নেটিজেনরা লিখছেন। শোবিজের তারকাও স্যোসাল মিডিয়াতে পোস্ট করছেন হাদির সুস্থতা কামনায়।
ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক সামাজিকমাধ্যম ফেসবুকে শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে এক পোস্টে হাদিকে নিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘হাদি হয়তো ফিরবে, আরও জোরালো গর্জনে। আর যদি না ফেরে, তার নামটাই হয়ে যাবে নতুন প্রজন্মের যুদ্ধ ঘোষণা।’
তরুণ গায়ক তাশরিফ খান ফেসবুকে এক পোস্টে হাদিকে নিয়ে লিখেছেন কবিতা। তিনি লেখেন, ‘বিচার চাবো বিচার চাবো বিচার চাবো কতো? / কোথায় পাবো একটা মানুষ ওসমান হাদির মতো? / বিচার চেয়েও কি বা হবে মুছবে কি আর ক্ষত? / বিশ্বজিত আর আবরাররা তো হবে না জীবিত! / গোটা দেশটা যেন বিষফোড়া এক মরণ ব্যাধির মতো / বিচার হবে শুনলে ভাবি ঠাট্টা করছে না তো? / চলছে চলুক এমন জীবন থাকবো গাধার মতো / নিজেরটুকু হলেই হলো ভাবছি কেন এতো?’
অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন হাদির একটা ছবি পোস্ট করে ফেসবুকে লিখেছেন, ‘একজন তরুণ, যে নিজের দেশকে ভালোবাসত, তার উত্তর দেওয়া হলো গুলিতে-সংলাপে নয়, ন্যায়বিচারে নয়। আমি ভেঙে পড়েছি, ক্ষুব্ধ। আমি হাদির সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি, আর তার পরিবারের জন্য শক্তি কামনা করি-যে পরিবারটির কখনোই এই যন্ত্রণা বয়ে নেওয়ার কথা ছিল না।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়-এটাই এই ব্যবস্থার বাস্তবতা। এই দেশে টিকে থাকতে হলে বাধ্যতামূলক আনুগত্য দরকার। ক্ষমতাকে প্রশ্ন করো, পরিবর্তনের দাবি তোলো, নীরবতা প্রত্যাখ্যান করো-আর তোমাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। হাদির সঙ্গে যা ঘটেছে, তা কোনো ভুল নয়। এটি একটি সতর্কবার্তা।একটি সতর্কবার্তা তাদের সবার জন্য, যারা এখনো বিশ্বাস করে যে তারা স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে, সৎভাবে কথা বলতে পারে, বা একটি ভালো দেশের স্বপ্ন দেখতে পারে।আমরা যদি এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিই, তবে আমরা আগেই পরাজিত।’
ওসমান হাদির উপর হামলায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন মারিয়া নামের একজন মডেল। তার সেই পোস্ট শেয়ার করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সালমান মুক্তাদির। তিনি লিখেছেন, ‘একেবারেই অদ্ভুত। একজন পাবলিক ফিগার প্রকাশ্যে নিজের সমর্থিত দলের করা একটি হত্যাকাণ্ড উদ্যাপন করছে। মতবিরোধ বা ভিন্নমত কি এভাবেই মোকাবিলা করা হয়? রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি কেউ প্রকাশ্যেই হত্যার উদ্যাপন করতে পারে, তাতে গর্ববোধ করে, তাহলে তাদের মূল আদর্শ কী তা কল্পনা করাই যায়।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমার কখনোই কোনো সমস্যা ছিল না এমন কারও সঙ্গে যারা আওয়ামী লীগের মতো কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে। সেটা থাকতেই পারে। ওটা ব্যক্তিগত পছন্দ। কিন্তু এই অসুস্থ মানসিকতা কী, যেখানে প্রকাশ্যে একজন মানুষ কথা দিয়ে না পেরে, কাজ দিয়ে না পেরে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে হত্যাকে প্রমোট করছে, অনুপ্রাণিত করছে?’
এছাড়াও গায়ক আসিফ আকবর, অভিনেত্রী ইমু শিকাদার, আরজে নিরবসহ আরও অনেকেই হাদির উপর হামলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা দ্রুত হামলাকারীদের গ্রেফতার করে বিচারের মুখোমুখি করার দাবিও জানিয়েছেন।
নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন গতকাল শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চ নামের একটি সংগঠনের আহ্বায়ক ওসমান হাদি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে নেওয়া হয় রাজধানীর এভারকেয়ারে হাসপাতালে।
ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওসমান হাদি এখনো আশঙ্কামুক্ত নন। ৪৮ ঘণ্টা পার হওয়ার আগে তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না।
এমআই/এলআইএ