অগ্রিম টিকিট বিক্রিতে ঝড় তুলেছে নতুন ‘অ্যাভাটার’

অগ্রিম টিকিট বিক্রিতে ঝড় তুলেছে নতুন ‘অ্যাভাটার’
বিশ্বজুড়ে সিনেমাপ্রেমীদের আগ্রহের তুঙ্গে নতুন সিনেমা ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’। এরই মধ্যে ছবিটির অগ্রিম টিকিট নিয়ে চলছে হুলস্থুল। অগ্রিম টিকিট বিক্রি চলছে দেদারছে। বিশেষ করে ভারতে ছবিটি মুক্তির আগে ধীরে ধীরে বাড়ছে অগ্রিম টিকিট বিক্রির গতি।
প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, প্রথম দিনের জন্য সিনেমাটির অগ্রিম টিকিট বিক্রি থেকে আয় হয়েছে চার কোটি রুপিরও বেশি। পুরো সপ্তাহান্তের জন্য অগ্রিম বিক্রির অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় দশ কোটি রুপি।
পিঙ্কভিলা বলছে, জাতীয় পর্যায়ের দুটি বড় মাল্টিপ্লেক্স চেইনে সোমবার সকাল পর্যন্ত প্রথম দিনের জন্য প্রায় পঞ্চান্ন হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। আর পুরো সপ্তাহান্ত মিলিয়ে টিকিট বিক্রির সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ চল্লিশ হাজার। এই গতি বজায় থাকলে মুক্তির আগেই মোট অগ্রিম বিক্রি দুই লাখ টিকিট ছাড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
তবে আগের কিস্তি ‘অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অব ওয়াটার’-এর তুলনায় এবার অগ্রিম বিক্রি কিছুটা কম। মুক্তির ঠিক এক সপ্তাহ আগে দ্বিতীয় কিস্তির তুলনায় নতুন সিনেমাটির বিক্রি ছিল প্রায় ত্রিশ শতাংশের কাছাকাছি। সপ্তাহান্ত শেষে সেই ব্যবধান কিছুটা কমে প্রায় চল্লিশ শতাংশে এসেছে। তবু আগের ছবির চূড়ান্ত অগ্রিম বিক্রির সংখ্যার সঙ্গে এখনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়ে গেছে।
বিশ্লেষকদের মতে, এর পেছনে মূল কারণ প্রত্যাশার পার্থক্য। দীর্ঘ বিরতির পর মুক্তি পাওয়া ‘অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অব ওয়াটার’ দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছিল। আর ‘ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ আসছে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে, ফলে আগের মতো জমে থাকা কৌতূহল এবার দেখা যাচ্ছে না।
ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে সিনেমাটির অগ্রিম বিক্রির পরিসংখ্যান সবচেয়ে শক্তিশালী। তামিলনাড়ু ও তেলেগু রাজ্যগুলোতে আগ্রহ তুলনামূলক বেশি, যেমনটা আগের কিস্তির ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল। উত্তর ভারতের বাজারে শুরুতে কিছুটা ধীরগতি থাকলেও মুক্তির দিন ঘনিয়ে এলে এবং মুক্তির পর সেখানে বিক্রি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
তবে উত্তর ভারতের বক্স অফিসে বর্তমানে চলমান একটি সফল সিনেমা তৃতীয় সপ্তাহেও দাপট দেখাচ্ছে, যা ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’-এর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। তবু সামগ্রিকভাবে অগ্রিম বিক্রির এই গতি ইঙ্গিত দিচ্ছে, মুক্তির পর ছবিটি ভারতের বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করতে পারে।
এলআইএ/জেআইএম