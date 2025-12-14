যেসব দেশে নিষিদ্ধ ‘ধুরন্ধর’, তবু বক্স অফিসে ৩০০ কোটির ঝড়

যেসব দেশে নিষিদ্ধ ‘ধুরন্ধর’, তবু বক্স অফিসে ৩০০ কোটির ঝড়
মুক্তির পর থেকেই আদিত্য ধরের সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছে। বিশ্বজুড়ে এটির আয় এরই মধ্যে ছাড়িয়েছে ৩০০ কোটি রুপি। তবে সাফল্যের পাশাপাশি বিতর্কও পিছু ছাড়েনি সিনেমাটির। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুক্তি পেলেও, মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়েছে ‘ধুরন্ধর’। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘ইন্ডিয়া টুডে’র সংবাদ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
মধ্যপ্রাচ্যের যে ছয়টি দেশে সিনেমাটি মুক্তি পায়নি, সেগুলো হচ্ছে- বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। অভিযোগ উঠেছে, সিনেমাটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বার্তা থাকায় এসব দেশের কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দেয়নি। যদিও নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে দেশগুলোর পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
সিনেমাটির প্রযোজনা সংস্থার একটি সূত্র জানায়, মধ্যপ্রাচ্যে ‘ধুরন্ধর’ মুক্তির জন্য তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, এই অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী ভারতীয় বসবাস করেন এবং মধ্যপ্রাচ্য হিন্দি সিনেমার একটি বড় বাজার। তবে বিভিন্ন পথ চেষ্টা করেও কোনো দেশ থেকেই ছাড় পাওয়া যায়নি। ফলে পুরো অঞ্চলে সিনেমাটির মুক্তি আটকে যায়।
এটাই অবশ্য প্রথম ঘটনা নয়। এর আগেও ‘ফাইটার’, ‘স্কাই ফোর্স’, ‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’, ‘আর্টিকেল ৩৭০’, ‘টাইগার ৩’ এবং ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’র মতো সিনেমা শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে মুক্তি পায়নি। পরে অবশ্য কিছু দেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল। যেমন, ‘ফাইটার’ পরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মুক্তি পেয়েছিল।
‘উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ মুক্তির ছয় বছর পর আদিত্য ধর ফিরেছেন ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে। সিনেমাটিতে এক ভারতীয় গুপ্তচরের পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে দুঃসাহসী অভিযানের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সারা অর্জুনসহ আরও অনেকে।
এমএমএফ