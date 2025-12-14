হুমায়ূন আহমেদের গল্প অবলম্বনে
বনলতা এক্সপ্রেসে চড়লেন চঞ্চল-মোশাররফ-বাঁধন-রাজসহ একঝাঁক তারকা
আলো-আঁধারির মঞ্চে ট্রেনের শব্দ, লাল পর্দার আড়াল থেকে একে একে পরিচিত মুখ। এভাবেই শুরু হলো নতুন সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেস’র যাত্রা। পরিচালক তানিম নূরের দ্বিতীয় সিনেমার অভিনয়শিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দিতে ঢাকায় আয়োজন করা হয় ব্যতিক্রমধর্মী এক কাস্ট রিভিল অনুষ্ঠান। সেখানে একই ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে হাজির হন দেশের প্রথম সারির অভিনয়শিল্পীরা।
জাকিয়া বারী মম, চঞ্চল চৌধুরী ও আজমেরি হক বাঁধন
গল্পের প্রয়োজনে ট্রেনের আদলে সাজানো মঞ্চে চরিত্রের নামেই ডাকা হয় শিল্পীদের। পর্দা সরতেই ট্রেন থেকে নেমে আসেন মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, জাকিয়া বারী মম, আজমেরী হক বাঁধন, শরিফুল রাজ, সাবিলা নূরসহ আরও অনেকে। দর্শকদের সামনে উন্মোচিত হয় সিনেমাটির বিশাল ও বৈচিত্র্যময় অভিনয়শিল্পীর তালিকা।
এই সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন ইন্তেখাব দিনার, শ্যামল মাওলা এবং নতুন মুখের একঝাঁক শিল্পী। নির্মাতার ভাষায়, এটি কেবল একটি সিনেমা নয়, বরং গল্পের ভেতর দিয়ে মানুষের অনুভূতি, নীরব যন্ত্রণা ও মানবিক সম্পর্কের এক দীর্ঘ ভ্রমণ।
নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের গল্প ‘কিছুক্ষণ’ অবলম্বনে হইচই নির্মাণ করছে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’। গল্পের আবেগ ও গভীর মানবিকতাই এই সিনেমার মূল শক্তি বলে জানান পরিচালক তানিম নূর। তাঁর কথায়, ‘এই সিনেমা দর্শককে শুধু গল্প শোনাবে না, গল্পের ভেতর দিয়ে হাঁটাবে।’
মোশাররফ করিম ও শরীফুল ইসলাম রাজ
শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনেমাটির শিল্পী-কলাকুশলী, আমন্ত্রিত অতিথি এবং গণমাধ্যমকর্মীরা। কাস্ট রিভিলের পাশাপাশি সিনেমাটির ভাবনা ও নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।
তিনটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে নির্মিত ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ মুক্তি পাবে আগামী বছর ঈদুল ফিতরে।
এলআইএ