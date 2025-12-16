কণার গানে নাচলেন নোরা ফাতেহি
বাংলা গানের সুরে এবার মডেল হিসেবে ধরা দিলেন বলিউডের জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি। সংগীতশিল্পী কণার নতুন গান ‘মেহেন্দি’-তে নাচতে দেখা গেলো তাকে। এতে অংশ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে দারুণ আলোড়ন তুলেছেন তিনি।
সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া একটি ভিডিওতে হালকা ও প্রাণবন্ত মেজাজে ‘মেহেন্দি’ গানের তালে নাচতে দেখা যায় নোরাকে। তার সঙ্গে নাচে সঙ্গ দেন গানটির সুরকার ও সংগীত পরিচালক সানজয়। ভিডিওটি সানজয় নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘ওর হাতে মেহেন্দি’।
ভিডিওটি প্রকাশের পরপরই দর্শকদের নজর কাড়ে। মাত্র ২০ ঘণ্টার মধ্যেই ভিডিওটি পেয়েছে দশ হাজারের বেশি প্রতিক্রিয়া। মন্তব্যের ঘরে ভালোবাসার চিহ্ন দিয়ে নিজেও সাড়া দিয়েছেন নোরা ফাতেহি। অনেক দর্শকই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘বাংলা গানে নোরার নাচ দেখতে পাওয়া সত্যিই আনন্দের’।
উল্লেখ্য, ‘মেহেন্দি’ গানটি কণার কণ্ঠে প্রকাশিত হয় গত ৫ ডিসেম্বর। গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন সানজয়। কণার সঙ্গে এতে কণ্ঠ দিয়েছেন নিশ। প্রকাশের পর থেকেই গানটি শ্রোতাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ইতোমধ্যে গানটির ভিডিও ৪৪ লাখেরও বেশিবার দেখা হয়েছে এবং এখনো দর্শকপ্রিয়তা ধরে রেখেছে।
বাংলা গানে নোরা ফাতেহির এই উপস্থিতি গানটির প্রতি নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলেই মনে করছেন ভক্ত ও সংগীতপ্রেমীরা।
এলআইএ