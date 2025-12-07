কাজল-টুইঙ্কেলের শোতে না গিয়ে যেভাবে প্রায়শ্চিত্ত করছেন শাহরুখ

কাজল-টুইঙ্কেলের শোতে না গিয়ে যেভাবে প্রায়শ্চিত্ত করছেন শাহরুখ
দুজনের সঙ্গেই সিনেমা করেছেন তিনি। টুইঙ্কেল খান্নার সঙ্গে আছে সুপারহিট সিনেমা। অন্যদিকে কাজরের সঙ্গে তার জুটি বলিউডে ইতিহাস তৈরি করেছে। বলছি বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের কথা। নিজের দুই নায়িকার জনপ্রিয় শো’-তে এখনো দেখা যায়নি তাকে। আমন্ত্রণ পেয়েও যাননি তিনি। বলা যায়, ব্যস্ততার কারণে যেতে পারেননি।
সেখানে না যেতে পেরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে শাহরুখকে। নিজেই সেই কথা জানালেন তার স্বভাবজাত রসিক ভঙ্গিতে। তার দাবি শোতে না গেলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে তাদের প্রতিটা পর্ব দেখছেন তিনি।
সম্প্রতি লন্ডনে ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে’র রাজ-সিমরানের ব্রোঞ্জ মূর্তি উদ্বোধন উপলক্ষে কাজলের সঙ্গে বসেছিলেন আড্ডায়। সেখানেই এক পডকাস্টারের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন শাহরুখ। তিনি জানান, শোতে যেতে না পারায় তারও খারাপ লেগেছে।
শাহরুখ বলেন, ‘ওদের টক শোতে যেতে না পারায় সত্যিই খারাপ লেগেছে। ‘কিং’ ছবির শুটিংয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। মাঝখানে হাতে চোটও পেয়েছিলাম। তাই সময় বের করতে পারিনি।’
শোয়ের একটি বিষয়ে আপত্তিও তুলেছেন তিনি। মজার ছলে শাহরুখ বলেন, ‘আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওই খাবার খাওয়ার ঝক্কিটা বাদ দিয়ে! ওদের শোতে এত খাবার! না যেতে পারায় কাজল-টুইঙ্কেলের কাছে ক্ষমা চাইছি।’
সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলেও শো দেখা মিস করেননি বাদশা। তার ভাষ্য, ‘যাইনি ঠিকই, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে প্রতিটা পর্ব দেখেছি।’ হাসতে হাসতে যখন তিনি এই কথা বলছিলেন পাশে থাকা কাজল তখন হেসে গড়াগড়ি খান।
প্রথম পর্বেই হাজির হয়েছিলেন আমির খান ও সালমান খান
দীর্ঘদিনের দুই বন্ধুর মজায় জমে ওঠে লন্ডনের সেই আড্ডা।
প্রসঙ্গত, প্রচার শুরুর পর থেকেই আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু কাজল ও টুইঙ্কেল খান্নার টক শো ‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল’। প্রথম পর্বেই হাজির হয়েছিলেন আমির খান ও সালমান খান। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি বলিউডের বাদশা শাহরুখ খানকে।
