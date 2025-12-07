  2. বিনোদন

ভিন্নধর্মের কাউকে বিয়ে করলেই সমস্যা কেন, সমালোচনায় ক্ষুব্ধ সোনাক্ষী

প্রকাশিত: ১১:৫০ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
মুসলিম স্বামী জাহির ইকবালের সঙ্গে সোনাক্ষী

বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার মুখে আবারও সরব হয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জাহির ইকবালের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে নানা সমালোচনার মুখে পড়েছেন। জানা যায়, তাদের সম্পর্ক প্রথমে পরিবারও পুরোপুরি মেনে নিতে চায়নি। তবে সম্পর্কের পরিণতি আনতে কেউই হার মানেননি-না সোনাক্ষী, না জাহির।

অবশেষে ২০২৪ সালের ২৩ জুন আইনি বিয়ে সেরে নতুন জীবনে পা রাখেন তারা। বিয়েতে ছিল না কোনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা; আয়োজন করা হয়েছিল কেবল প্রীতিভোজের মাধ্যমে।

তবে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় তীব্র কটাক্ষ। তাদের বিয়েকে এমন এক পর্যায়ে ‘লাভ জিহাদ’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এসব আক্রমণ ও কটাক্ষের মধ্যে সোনাক্ষীকে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করতে হয়েছে।

সম্প্রতি সোহা আলি খানের পডকাস্টে এসে এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন সোনাক্ষী। তিনি বলেন, ‘যারা আমার জীবন নিয়ে এত আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, জানি না। আমি এই পৃথিবীর প্রথম কিংবা শেষ মেয়ে নই, যে ভিন্নধর্মে বিয়ে করেছে। একজন পরিণত নারী তার জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সমস্যা কোথায়? আমি এটি বুঝি না।’

তিনি আরও জানান, ‘এত বাজে মন্তব্য এবং কটাক্ষের মুখোমুখি হওয়ার পরই বিয়ের পর আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মন্তব্য সেকশন বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অনেক অচেনা হ্যান্ডেলকেও ব্লক করতে হয়েছে। এটি একটি কঠিন পরিস্থিতি হলেও, আমি আমার সিদ্ধান্তে স্থির।’

সোনাক্ষীর এই মন্তব্য সমাজের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়- ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধান্তে কেবল স্বয়ং ব্যক্তি প্রভাবিত হবেন, বাইরের কটাক্ষ বা সমালোচনা তার পথ নির্ধারণ করতে পারবে না। এক অভিনেত্রী হিসেবে সোনাক্ষী নিজের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই পরিস্থিতি আরও তুলে ধরে, বলিউডে ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের চাপ কতটা সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। সোনাক্ষীর উদাহরণ দেখাচ্ছে, মানুষ যখন নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে দৃঢ় থাকে, তখনই সমালোচনার ঝড়কেও উপেক্ষা করা সম্ভব।

 

