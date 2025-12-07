  2. বিনোদন

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে নচিকেতা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
নচিকেতা চক্রবর্তী

দুই বাংলার জনপ্রিয় গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। হৃদ্‌যন্ত্রের জটিলতা দেখা দেওয়ায় শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল আছেন।

জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরেই নচিকেতার শরীর ভালো যাচ্ছিল না। অসুস্থতার কারণে তিনি আসানসোলের শো বাতিল করতে বাধ্য হন।

আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) আরেকটি শো থাকার কথা ছিল, সেটিও বাতিল করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় আগামী সব শো আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

এর আগে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতেও অসুস্থতার কারণে নচিকেতা একটি শো বাতিল করেছিলেন। তখন তার পরিবার জানিয়েছিল, গায়কের সারভাইকাল স্পন্ডিলাইটিস রয়েছে। এটি শীতে বেড়ে যায় এবং টানা শো করার ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়।

তবে এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। সারভাইকাল নয়, এবার হার্টের সমস্যায় চিকিৎসাধীন এই জনপ্রিয় শিল্পী। পরিবারের তরফ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তার দ্রুত সুস্থতার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ভক্তরা।

 

