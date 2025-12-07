চিড়িয়াখানা বন্ধ হোক: আরশ খান

চিড়িয়াখানা বন্ধ হোক: আরশ খান
রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় চিড়িয়াখানায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। গত (৫ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় চিড়িয়াখানার লায়ন মাঠের একটি খাঁচা থেকে একটি সিংহী বের হয়ে যায়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাত ৬টায় ট্রানকুলাইজার গান ব্যবহার করে সিংহীটিকে অচেতন করা হয় এবং সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় পুনরায় খাঁচায় ফিরিয়ে আনা হয়।
এই ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। নেটিজেনরা সিংহীর ছবি পোস্ট করে নানা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে জনপ্রিয় অভিনেতা আরশ খানের মন্তব্য। তিনি স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘খাঁচায় বন্দি জীব প্রদর্শনী বন্ধ হোক। হয় সাফারি পার্কের ব্যবস্থা করেন যেখানে পশুপাখি উন্মুক্ত থাকবে মানুষ খাঁচায় করে দেখতে যাবে নয়তো দরকার নেই। আমার বাচ্চাদের আমি এনিমেল প্ল্যানেট দেকিয়ে পশুপাখি চিনিয়ে নেবো। চিড়িয়াখানা বন্ধ হোক, পশু-পাখিদের বন্দি প্রদর্শনী বন্ধ হোক।’
আরও পড়ুন
আল্লাহ-রাসুলের পথে চলতে অভিনয় ছেড়ে দিলেন চিত্রনায়িকা মৌ খান
বাবা হারালেন গায়ক কাজী শুভ
আরশের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে আবারও উঠে এসেছে চিড়িয়াখানায় পশুপাখি বন্দী প্রদর্শনের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন।
এমএমএফ/এলআইএ