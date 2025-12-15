  2. বিনোদন

পর্তুগালে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে গাইবেন রাহুল আনন্দ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
রাহুল আনন্দ। ছবি: সংগৃহীত

মহান বিজয় দিবস উদযাপনের আয়োজন করেছেন পর্তুগালে বসবাসরত বাংলাদেশিরা। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে আগামী ২৮ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গাইবেন জলের গানের ভোকাল রাহুর আনন্দ।

কাজা দো বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে মার্কাদো দ্য কালচারাস, লিসবোয়া মিলনায়তনে আয়োজিত এ সাংস্কৃতিক আয়োজনে আরো গাইবেন ‘সোনাপাখি’খ্যাত শিল্পী নাদিম ওয়াহিদ ও শ্রাবণী মুৎসুদ্দি। গত ১৪ ডিসেম্বর লিসবনের দিদাজ রেস্টুরেন্টের হলরুমে এক সম্মেলনে এসব তথ্য জানান কাজা দো বাংলাদেশের সভাপতি রনি হোসাইন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত বছর খোলা মাঠে বিজয় দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছিল। এ বছর পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশটির রাজধানী লিসবনের মার্কাদো দ্য কালচারাস মিলনায়তনে এ আয়োজন করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বিজয়ের গৌরবময় ইতিহাস এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা, শিশু-কিশোরদের বিশেষ পরিবেশনা, বাংলাদেশি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিনির্ভর বিভিন্ন স্টল, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

কাজা দো বাংলাদেশের নেতারা জানিয়েছেন, পর্তুগালে বসবাসরত সকল বাংলাদেশি পরিবার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বস্তরের প্রবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবারের বিজয় দিবস উদযাপন হয়ে উঠবে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক মিলনমেলা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাজা দো বাংলাদেশের উপদেষ্টা এম এ হাকিম মিনহাজ, মাসুম আহমদ, সংগঠনের সেক্রেটারি শহীদ আহমদ প্রিন্স, ইকবাল আহমদ কাঞ্চন, হাফিজ আল আসাদ, শাহিন আহমদ প্রমুখ।

