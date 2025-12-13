যেভাবে শূন্য থেকে ৩০০ কোটির মালিক হলেন কপিল শর্মা
ভারতের টেলিভিশন জগতের সবচেয়ে সফল বিনোদন তারকাদের একজন কপিল শর্মা। আজ তার সম্পদের পরিমাণ শুনলে চমকে উঠতেই হয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, কপিল শর্মার মোট সম্পদের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০০ কোটি রুপি।
এর মাধ্যমে তিনি ভারতীয় টেলিভিশনের সবচেয়ে ধনী কৌতুকশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
হিট টেলিভিশন অনুষ্ঠান, বিপুল দর্শকপ্রিয়তা এবং সাম্প্রতিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সফল শোগুলো তার আয়ের পরিধি আরও বাড়িয়েছে। একটি জনপ্রিয় ডিজিটাল কমেডি শো থেকে প্রতি পর্বে তিনি প্রায় ৫ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নেন বলে জানা গেছে। একটি মৌসুমে ১৩টি পর্ব থাকায়, শুধু একটি মৌসুম থেকেই তার আয় প্রায় ২০০ কোটি রুপির কাছাকাছি। টানা কয়েকটি মৌসুমে একই পারিশ্রমিক ধরে রাখায় তিনি এখন দেশের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত কৌতুকশিল্পীদের একজন।
পাঞ্জাবে জন্ম নেওয়া কপিল শর্মার আসল নাম কপিল পুঞ্জ। ১৯৯৭ সালে ক্যানসারে বাবার মৃত্যু তার জীবনে বড় ধাক্কা হয়ে আসে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে খুব অল্প বয়সেই কাজ শুরু করতে হয়। একসময় মাত্র ৫০০ রুপি মাসিক বেতনে টেলিফোন বুথে কাজ করেছেন। আবার কাপড়ের কারখানায় কাজ করে পেয়েছেন ৯০০ রুপি।
এক সাক্ষাৎকারে কপিল স্মৃতিচারণ করে বলেন, দশম শ্রেণি পাস করার পর পকেটমানির জন্যই তিনি প্রথম চাকরি শুরু করেছিলেন। আজ জীবনে ভালো কিছু ঘটলেই বাবাকে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, এই কথাও আবেগভরে তুলে ধরেন তিনি।
কপিলের জীবনের বড় পরিবর্তন আসে একটি কমেডি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রথমে বাদ পড়লেও পরে সুযোগ পান এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হন। সেই প্রতিযোগিতায় পাওয়া ১০ লাখ রুপি পুরস্কারের অর্থ তিনি বোনের বিয়েতে খরচ করেন। এরপর একের পর এক কমেডি শোতে সাফল্য পেতে থাকেন।
২০১৩ সালে শুরু করা একটি কমেডি অনুষ্ঠান তাকে ঘরে ঘরে পরিচিত করে তোলে। পরে আরও বড় পরিসরে নতুন অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির হয়ে তিনি নিজেকে ভারতের শীর্ষ কৌতুকশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। সেখানে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে।
ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী গিন্নি ও দুই সন্তানকে নিয়ে সুখে আছেন কপিল শর্মা। মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকায় তার প্রায় ১৫ কোটি রুপি মূল্যের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট রয়েছে। পাশাপাশি পাঞ্জাবে রয়েছে একটি খামারবাড়ি। দামী গাড়ির সংগ্রহেও রয়েছে একাধিক নামী ব্র্যান্ডের যানবাহন।
পরিবারকে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণেও তিনি বেশ আগ্রহী কপিল। যার ঝলক প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যায়।
