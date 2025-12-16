শিল্পা শেঠির রেস্তোরাঁয় গভীর রাতে পার্টি করায় ম্যানেজার গ্রেফতার

শিল্পা শেঠির রেস্তোরাঁয় গভীর রাতে পার্টি করায় ম্যানেজার গ্রেফতার
সিনেমার চেয়ে এখন ব্যবসায় বেশি মনোযোগী বলিউড তারকা শিল্পা শেঠি। তবে সেই ব্যবসায়িক পথচলা যে সব সময় মসৃণ হচ্ছে না, তারই প্রমাণ মিলল এবার। বেঙ্গালুরুতে শিল্পার মালিকানাধীন জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ ‘বাস্তিয়ান’র বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে রেস্তোরাঁটির একজন ম্যানেজারকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, কর্ণাটক সরকারের নির্ধারিত সময়সীমা অমান্য করে গভীর রাত পর্যন্ত রেস্তোরাঁ খোলা রাখার অভিযোগে এই পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে গত ১১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। ওই দিন রাত দেড়টা পর্যন্ত বাস্তিয়ানে চলছিল জমজমাট পার্টি। তা স্থানীয় প্রশাসনের নজরে আসলে ব্যবস্থা নেয়া হয়।
বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর বেঙ্গালুরুর কিউবন পার্ক থানায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করা হয়। এরপর রেস্তোরাঁটির কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ম্যানেজারকে আটক করে পুলিশ। কর্ণাটক পুলিশি আইনের ১০৩ ধারায় মামলাটি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছিল বাস্তিয়ান। কয়েক দিন আগে বিল পরিশোধ নিয়ে বচসার ঘটনায় আলোচনায় আসেন প্রাক্তন ‘বিগ বস’ বিজয়ী সত্য নাইডু। সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার গভীর রাত পর্যন্ত পার্টির আয়োজন করে আইনি জটিলতায় পড়ল শিল্পা শেঠির রেস্তোরাঁ।
এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে—রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে নিয়ম ভেঙে এত রাত পর্যন্ত রেস্তোরাঁ চালু রাখা হলো। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
এ ঘটনায় এখনো শিল্পা শেঠির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
