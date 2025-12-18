‘এক জীবনে’র গল্পে রোমান্টিক আরশ খান ও সুনেরাহ
নতুন রোমান্টিক নাটক ‘এক জীবনে’ নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হলেন জনপ্রিয় অভিনেতা আরশ খান ও সুনেরাহ বিনতে কামাল। সম্প্রতি নাটকটি ইউটিউবে মুক্তি পেয়েছে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাগো ইন্টারটেইনমেন্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে নাটকটি প্রকাশ করা হয়।
নাটকটি পরিচালনা করেছেন নির্মাতা মোহন আহমেদ। ভালোবাসা, আবেগ আর সম্পর্কের টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে এগিয়ে গেছে ‘এক জীবনে’-এর গল্প। এক জীবনের ভেতর ভালোবাসার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, অনুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতার চিত্রই ফুটে উঠেছে এতে।
নাটকে আরশ খান ও সুনেরাহ’র রোমান্টিক রসায়ন দর্শকদের বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। দুজনের সাবলীল অভিনয় ও আবেগঘন অভিব্যক্তি গল্পের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে।
নির্মাতা মোহন আহমেদ জানান, ‘এই নাটকের গল্প খুব সাধারণ হলেও অনুভূতিটা গভীর। দর্শক যেন নিজেদের জীবনের কিছু অংশ খুঁজে পান সেই চেষ্টা থেকেই ‘এক জীবনে’ নির্মাণ।’
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাগো ইন্টারটেইনমেন্ট জানায়, বর্তমান দর্শকদের রুচি ও সময়ের কথা মাথায় রেখেই মানসম্মত কনটেন্ট তৈরির ধারাবাহিকতায় এই নাটকটি মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
ইতোমধ্যে ইউটিউবে প্রকাশের পর নাটকটি দর্শকদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে। রোমান্টিক গল্প পছন্দ করা দর্শকদের জন্য ‘এক জীবনে’ হতে পারে একটি উপভোগ্য নাটক।
এলআইএ