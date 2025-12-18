বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে গাইলেন পিয়াল হাসান

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০২:৫০ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আবারও নতুন গান নিয়ে হাজির হচ্ছেন অডিও ইন্ডাস্ট্রির এক সময়ের শ্রোতাপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী পিয়াল হাসান। মাঝে লম্বা সময় তাকে গানে পাওয়া না গেলেও এখন নিয়মিত হচ্ছেন তিনি। কয়েকদিন আগেই এ প্রজন্মের কণ্ঠশিল্পী স্মরণকে নিয়ে ‘বলো না তুমি কোথায়’ নামে রোমান্টিক গান প্রকাশ করেন পিয়াল।

তারই ধারাবাহিকতায় বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে ‘পুরানো ঝুল বারান্দা’ শিরোনামের নতুন গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। যার সুরও করেছেন পিয়াল হাসান নিজেই।

এই গান লিখেছেন নওশীন তাবাসসুম স্মরণ। সুরের মায়াজালকে আরও গভীর করেছেন সংগীত পরিচালক শান সায়েক।

গানটি প্রসঙ্গে পিয়াল হাসান বলেন, ‘নতুন এ গানটি নিয়ে আমি বেশ আশাবাদী। কারণ অনেক দিন পর এমন ধাঁচের গান করেছি। মূলত বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে এই গানটি। যা ভিডিও আকারেই প্রকাশ হবে। আশা করছি দর্শক-শ্রোতাদের ভালো লাগবে।’

জানা গেছে, ‘পুরনো ঝুল বারান্দা’ গানটি সোমবার সন্ধ্যায় পিয়াল হাসানের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে অবমুক্ত করা হয়েছে।

 

