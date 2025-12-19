শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক ও প্রতিবাদ, সরব তারকারা
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখভাগের লড়াকু যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোবিজের তারকারাও শোক এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টনে নির্বাচনী প্রচারণার সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে মাথায় গুরুতর আহত হন হাদি। টানা ছয় দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই শেষে হার মানেন এই সাহসী তরুণ নেতা।
হাদির আকস্মিক মৃত্যুতে স্তব্ধ দেশ। শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিনোদন অঙ্গনেও। মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে আবেগঘন পোস্টে শোক ও প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন দেশের জনপ্রিয় তারকারা।
সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ, ওসমান হাদিকে জান্নাত দান করুন। হাদি হত্যার দ্রুত বিচার এবং আসামি ও ষড়যন্ত্রকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’ আরেকটি পোস্টে তিনি কবিতার সঙ্গে হাদির ছবি শেয়ার করেন।
নির্মাতা ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী তার সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘আমাদের ভাই হাদী রওনা দিয়েছেন অনন্তের পথে। আবরার, আবু সাঈদদের মতো হাদী না থেকেও আরো বেশি করে থাকবেন বাংলাদেশের বুকে। ইউ ফেইলড টু কিল ওসমান হাদী!’
অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা হাদির ছবি প্রকাশ করে লেখেন, ‘শহীদ ওসমান বিন হাদি আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতীক হয়ে থাকবেন।’
ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেতা সিয়াম আহমেদ হাদি ও তার শিশুপুত্রের একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।’
অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নামটা মনে রেখো-শহীদ, বীর শরীফ ওসমান হাদি।’ পরবর্তী এক দীর্ঘ পোস্টে তিনি বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমত ও সহিংসতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পোস্টের শেষে উল্লেখ করেন-শরীফ ওসমান হাদি (১৯৯৩-ইনফিনিটি)।
মডেল ও অভিনেত্রী পিয়া জান্নাতুল পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে লেখেন, ‘এটা খুব কষ্টের এবং মেনে নেওয়ার মতো নয়। আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন এবং তার শোকাহত পরিবারকে, বিশেষ করে তার ছোট্ট বাচ্চাকে ধৈর্য ও শক্তি দেন। আমরা এমন ভবিষ্যৎ চাই, যেখানে মানুষের জীবনের মূল্য সবার আগে।’
অভিনেতা নাসির উদ্দিন খান লিখেছেন, ‘ওসমান হাদীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। তার পরিবার ও ছোট্ট সন্তান এই শোক কাটিয়ে উঠুক। দেশে শান্তি ফিরে আসুক।’
তরুণ অভিনেতা আরশ খান ক্ষমতা ও জীবনের মূল্য নিয়ে লেখেন, ‘একটা একটা করে নিভে যাওয়া বাতিগুলো-যে পরিচয়ই দাও, সবাই দেশের অংশ, কোনো না কোনো মায়ের সন্তান।’
নির্মাতা আশফাক নিপুন শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, ‘ওসমান হাদি, শান্তিতে ঘুমান। আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দান করুন এবং আপনার পরিবার ও নবজাতককে শক্তি দিন। খুনিদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে।’
এদিকে হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, মিছিল ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে গণমাধ্যম কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারকারা। আশফাক নিপুন লেখেন, ‘শহীদ ওসমান হাদীর অকালমৃত্যুর প্রতিবাদের ভাষা ভাঙচুর ও নৈরাজ্য হতে পারে না। এই মুহূর্তে সবার এক থাকা প্রয়োজন।’
সংবাদমাধ্যম কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনায় পিয়া জান্নাতুল লিখেছেন, ‘আগুন ভবন ধ্বংস করতে পারে, সাহস নয়। প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।’
চমক আক্ষেপ করে লেখেন, ‘বিশ্বমাধ্যমে আলোচনায় আসবে অগ্নিসংযোগ, কিন্তু আসার কথা ছিল হাদির কথা, তার বীরত্বের কথা, খুনের বিচারের কথা।’
এমএমএফ