অস্কারে থামলো বাংলাদেশের যাত্রা, বাদ পড়লো ‘বাড়ির নাম শাহানা’

অস্কারে থামলো বাংলাদেশের যাত্রা, বাদ পড়লো ‘বাড়ির নাম শাহানা’
আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে এবার প্রাথমিকভাবে যোগ্যতা অর্জন করেছিল ৮৬টি দেশের ছবি। সেই তালিকায় ছিল বাংলাদেশ থেকে পাঠানো লিসা গাজী পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘বাড়ির নাম শাহানা’। তবে শেষ পর্যন্ত মনোনয়নের দৌড়ে জায়গা করে নিতে পারেনি ছবিটি। ফলে এবারের অস্কার আসরে খালি হাতেই ফিরতে হলো বাংলাদেশকে।
নব্বইয়ের দশকের প্রেক্ষাপটে সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত ‘বাড়ির নাম শাহানা’ ছবিটি পরিচালনা করেছেন লিসা গাজী। অস্কারের ইতিহাসে এই প্রথমবার বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা কোনো নারী পরিচালকের ছবি আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে জমা পড়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি দেশের চলচ্চিত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।
ছবিটির গল্প আবর্তিত হয়েছে দীপা নামের এক নারীকে ঘিরে। কৈশোর পেরোনোর আগেই বিয়ে হয়ে যায় তার। দাম্পত্য জীবনে নির্যাতন ও সামাজিক শৃঙ্খল ভেঙে নিজের মতো করে বাঁচার সংগ্রামই ছবির মূল উপজীব্য। দীপা চরিত্রে অভিনয় করেছেন লক্ষ্মীট্যারা ব্যান্ডের গায়িকা আনান সিদ্দিকা। তিনি লিসা গাজীর সঙ্গে যৌথভাবে ছবিটির চিত্রনাট্যও লিখেছেন।
আরও পড়ুন
বাংলা একাডেমির নাট্যজন পুরস্কার পাচ্ছেন তারিক আনাম খান
বাংলার গল্প যাচ্ছে রটারড্যামে, এ উৎসব কেন গুরুত্বপূর্ণ
‘বাড়ির নাম শাহানা’ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আগেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। ২০২৩ সালে জিও মামি মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি ‘জেন্ডার সেন্সিটিভিটি অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করে। দেশে ছবিটি মুক্তি পায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর এবং বাণিজ্যিকভাবেও দর্শকের সামনে আসে। গুপী বাঘা প্রোডাকশন্স লিমিটেড ও লন্ডনভিত্তিক শিল্পসংগঠন কমলা কালেক্টিভ যৌথভাবে ছবিটির প্রযোজনা করেছে।
এদিকে অস্কারের সময়সূচি অনুযায়ী, মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে ভোটগ্রহণ শুরু হবে ২০২৬ সালের ১২ জানুয়ারি এবং চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিটি বিভাগে পাঁচটি করে মনোনয়ন থাকবে, শুধু সেরা চলচ্চিত্র বিভাগে থাকবে ১০টি ছবি। চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা করা হবে ২২ জানুয়ারি।
৯৮তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ডলবি থিয়েটারে। টানা দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন কোনান ও’ব্রায়েন। এবিসি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে এই আয়োজন।
এলআইএ