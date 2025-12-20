‍ওসমান হাদির জন্য কাঁদছেন নায়িকা শিরিন শিলা

ওসমান হাদির জন্য কাঁদছেন নায়িকা শিরিন শিলা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র প্রয়াত শরিফ ওসমান হাদির জন্য অনেক কেঁদেছেন অভিনেত্রী শিরিন শিলা। যে কান্না তিনি জীবনে আর কারো জন্যই করেননি। এমনটাই জানালেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের এই অভিনেত্রী।
ওসমান হাদির অকাল বিদায়ে কষ্ট পাচ্ছেন জানিয়ে শিরিন শিলা বলেন, ‘মনে হচ্ছে আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। জীবনে কোনো দিনই আমি কারো জন্য এভাবে কাঁদিনি। হাদি ভাইকে আগে এতোটা চিনতাম না। উনি যখন গুলি খেলেন, তখন ওনাকে নিয়ে অনেক রিসার্চ করলাম।’
শিরিন শিলা বলেন, ‘তার বিপ্লবী কবিতা, তার বিপ্লবী যে কথাবার্তা, প্রতিটি কথায় দেশের প্রতি ভালোবাসার একটা ঘ্রাণ আছে। এরপর থেকে আমি সত্যিই সত্যি উনার ফ্যান হয়ে গেছি। উনার প্রতিটা কথা, প্রতিটা ইন্টারভিউ দেখেছি’- যোগ করে অভিনেত্রী।
হাদির খুনিদের শাস্তি চেয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি নীরবে কান্না করেছি। আমি দোয়া করি, আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন। উনাকে আমরা শহীদ হিসেবেই মানি। আমি চাই আল্লাহ তাকে অনেক ভালো রাখবেন। আমি চাই তাকে যারা খুন করেছে তাদের শাস্তি হবে। আল্লাহ তাকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি দেবে।’
এমআই/এলআইএ