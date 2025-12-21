বাবাকে নয়, নিজের প্রথম পুরস্কার মাকে উৎসর্গ করলেন আরিয়ান

বাবাকে নয়, নিজের প্রথম পুরস্কার মাকে উৎসর্গ করলেন আরিয়ান
সদ্য অনুষ্ঠিত একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জীবনের প্রথম পরিচালকের পুরস্কার জিতে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেন শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খান। পুরস্কার হাতে নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগঘন ভাষণ দিয়েও মন জয় করেছেন তিনি। আরিয়ান সেখানে জানিয়েছেন, পুরস্কারটি তিনি বাবাকে না দিয়ে মাকে উৎসর্গ করতে চান।
তিনি বলেন, ‘আমি আমার বাবার মতোই অ্যাওয়ার্ড পেতে ভালোবাসি। তবে জীবনের প্রথম পুরস্কারটা বাবাকে নয় বরং আমার মাকে উৎসর্গ করতে চাই। ছোটবেলা থেকে মা আমাকে বলতেন, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে, কাউকে খারাপ কথা না বলতে। আজ সেই শিক্ষাগুলো প্রয়োগ করে আমি এই পুরস্কার পাচ্ছি। আশা করি বাড়ি গিয়ে কম বকুনি খাবো।’
আরও পড়ুন
আমরা সবাই সবসময় নজরদারির মধ্যে থাকি
হঠাৎ যে কারণে বাংলা শিখছেন সাইফ আলী খান
আরিয়ানের হালকা রসিক মন্তব্যে দর্শকরা হেসে ওঠেন এবং মুহূর্তটি আরও উষ্ণ ও স্মরণীয় হয়ে ওঠে। অনেকে আরিয়ানের মধ্যেও শাহরুখ খানের রসবোধের উপস্থিতি দেখে অবাক হয়েছেন।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেয়েছে আরিয়ানের পরিচালিত প্রথম সিরিজ ‘ব্যাডস অব বলিউড’। এটি মাত্র দুই সপ্তাহেই বিশ্বজুড়ে অ-ইংরেজি শোয়ের তালিকায় পঞ্চম স্থানে জায়গা করে নেয়। পাশাপাশি ১৪টি দেশে ট্রেন্ডিং হয় এবং ৯টি দেশে সব সিরিজকে পেছনে ফেলে দেয়।
এলআইএ