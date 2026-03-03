  2. বিনোদন

গুরুতর অসুস্থ ফজলুর রহমান বাবু হাসপাতালে ভর্তি, যা জানা গেল

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ এএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
ফজলুর রহমান বাবু

দেশের প্রখ্যাত অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী ফজলুর রহমান বাবু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ঢাকার একটি চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হন অভিনেতা। পরে তাকে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সেখানে তেমন উন্নতি না ঘটায় তাকে অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেই হাসপাতালে এনজিওগ্রাম করার পর তার হৃদযন্ত্রে গুরুতর ব্লক ধরা পড়ে।

এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শে ১৯ ফেব্রুয়ারি তার সফলভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল।

অভিনেতার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে এসব তথ্য জানিয়েছেন নাট্য নির্মাতা ও সংগঠক কামরুজ্জামান সাগর। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি জানান, অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে অভিনেতা বাবু চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তার অবস্থা আগের তুলনায় কিছুটা ভালো।

সাগর আরও লেখেন, ‘আল্লাহর রহমতে বাবু ভাই এখন অনেকটা ভালো আছেন। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আবারও কাজে ফিরতে তাকে আরও কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হবে। সবার কাছে তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য দোয়া চাই।’

ফজলুর রহমান বাবুর অসুস্থতার খবর পেয়ে সহকর্মী থেকে শুরু করে অসংখ্য ভক্ত সামাজিক মাধ্যমে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন।

