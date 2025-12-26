দেশের মাটিতে খালি পায়ে তারেক রহমান, কনকচাঁপার আবেগঘন বার্তা

প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
তারেক রহমান ও কনকচাঁপা।

দীর্ঘদিন পর বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মাতৃভূমিতে পা রেখেই ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে জুতা খুলে খালি পায়ে দেশের মাটি স্পর্শ করেন তিনি। সেই মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা।

তারেক রহমানের দেশের মাটি স্পর্শ করার একটি প্রতীকী ছবি শেয়ার করে আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। স্ট্যাটাসে তিনি স্পর্শের অনুভূতি ও তার গভীরতা তুলে ধরে লেখেন, মানুষের নানা অনুভূতির মধ্যে স্পর্শই শ্রেষ্ঠতম। আল্লাহ মানুষকে এই স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিশেষ শক্তি দিয়েছেন। মায়ের স্পর্শে সন্তান বেঁচে থাকে, আবার চোখে না দেখেও সন্তান বুঝে নেয় মায়ের কষ্ট। কতটা তৃষ্ণা থাকলে নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে একমুঠ মাটি ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ নেয়-সে প্রশ্নও তোলেন তিনি।

কনকচাঁপা লেখেন, পারিবারিকভাবেই নেতৃত্বে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি দীর্ঘদিন কঠিন দুর্দশার মধ্য দিয়ে পরিণত ও পরিশীলিত এক নেতায় রূপ নিয়েছেন। যার বাবা-মা দুজনই ছিলেন শক্তিমান, আপোশহীন ও জনপ্রিয় নেতা। সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। শীতের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও বিনিদ্র রাত জেগে কোটি মানুষ তাকে অভিবাদন জানিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

স্ট্যাটাসে আরও বলা হয়, ভক্তকুলের দুঃখ-কষ্ট ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়গুলো তিনি যেন স্পর্শ না করেই তৃতীয় ইন্দ্রিয় বা তৃতীয় নয়ন দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন-এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন কনকচাঁপা।

সবশেষে কণ্ঠশিল্পী লেখেন, একজন নেতা দিনে দিনে পরিশীলিত হলেও প্রকৃত নেতা আসলে জন্মগত। তারেক রহমান জন্মগতভাবেই একজন নেতা বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তার দীর্ঘায়ু কামনার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, তিনি যেন সুস্থ, সুখী ও নিরাপদ জীবন পান এবং শান্তিপূর্ণভাবে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারেন।

