তার মনের নেক আশাগুলো আল্লাহ পূর্ণ করুন: কনকচাঁপা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
তার মনের নেক আশাগুলো আল্লাহ পূর্ণ করুন: কনকচাঁপা
তারেক রহমান ও কনচাঁপা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপা। গতকাল (২৫ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া ওই পোস্টে তিনি দেশের ভবিষ্যৎ, মানুষের প্রত্যাশা ও কল্যাণ কামনা করেছেন।

কনকচাঁপা তার স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘বাংলাদেশ নতুন স্বপ্ন বুকে বেঁধেছে। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল (২৫ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান সাহেব সপরিবারে দীর্ঘদিন পরে আসছেন। আল্লাহ আমাদের ও তার মনের নেক আশাগুলো পূর্ণ করুন। বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা সুখী সম্বৃদ্ধ সুরক্ষিত আনন্দিত নিরাপদ দেশ খুঁজে পাক। ফি আমানিল্লাহ।’

তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন মহলে আলোচনার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে কনকচাঁপার এই স্ট্যাটাস অনেকের নজর কেড়েছে। তার ভক্ত ও অনুসারীরা মন্তব্যে একাত্মতা প্রকাশ করে দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির কামনা করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান প্রকাশ করে আসা কনকচাঁপা আগেও বিভিন্ন সময়ে দেশের ভবিষ্যৎ ও মানুষের প্রত্যাশা নিয়ে কথা বলেছেন। এবারও তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে দেওয়া এই বার্তায় উঠে এসেছে দেশ ও মানুষের জন্য তার শুভকামনা।

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্বাসিত জীবনের সমাপ্তি টেনেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দীর্ঘ ১৭ বছর পর প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরেছেন তিনি। তার এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে প্রতীক্ষার পালা শেষ হয়েছে বিএনপির কোটি কোটি নেতাকর্মী ও ভক্ত-সমর্থকের। তার এ প্রত্যাবর্তন নেতাকর্মীদের প্রতীক্ষার অবসানই শুধু নয়, বিএনপির রাজনীতির নতুন পথেরও সূচনা। আগামীর সংকল্পেরও বার্তা।

তৎকালীন ওয়ান/ইলেভেন সরকারের আমলে দেশের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশ ছেড়েছিলেন তারেক রহমান। এরপর দেশের রাজনীতিতে গড়িয়েছে অনেক জল। একে একে কেটে গেছে ১৭টি বছর। অবশেষে দেশের আকাশে প্রবেশ করেই আবেগঘন স্ট্যাটাসে তারেক রহমান লিখেছেন- ‘দীর্ঘ ৬ হাজার ৩১৪ দিন পর বাংলাদেশের আকাশে!’

১৭ বছর আগে ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারেক রহমান যখন দেশ ছেড়েছিলেন তখন তিনি ছিলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব। এখন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তো বটেই, দলের দ্বিতীয় প্রধান নেতাও তিনি। তার মা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় এক মাসের বেশি সময় ধরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে তারেক রহমান ও তার স্ত্রী-কন্যাকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ বাংলাদেশের আকাশসীমায় প্রবেশ করে।

সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটে বিমানটি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে যাত্রাবিরতির পর তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করে। বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা। এসময় তিনি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কুলাকুলি ও কুশলবিনিময় করেন এবং উপস্থিত সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।

আরও পড়ুন:
আজ যা ঘটছে ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে : বান্নাহ 

ন্যান্সির কণ্ঠে ‘নেতা আসছে’ 

এর আগে গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় দিনগত রাত সোয়া ১২টা) তাকে বহনকারী বিমান ঢাকার উদ্দেশে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর ত্যাগ করে।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আজ যা ঘটছে ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে : বান্নাহ

আজ যা ঘটছে ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে : বান্নাহ

বৈশাখী টেলিভিশনে ২১ বছর পূর্তির উৎসব

বৈশাখী টেলিভিশনে ২১ বছর পূর্তির উৎসব

আত্মগোপনে থাকা নায়ক রিয়াজের মৃত্যুর গুজব নিয়ে মুখ খুললেন স্ত্রী

আত্মগোপনে থাকা নায়ক রিয়াজের মৃত্যুর গুজব নিয়ে মুখ খুললেন স্ত্রী