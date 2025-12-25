  2. বিনোদন

তারেক রহমানের দেশে ফেরা

প্রকাশিত: ১২:৫৪ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
আজ যা ঘটছে ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে : বান্নাহ
তারেক রহমানের দেশে ফেরায় আবেগী বান্নাহ

বাংলাদেশের রাজনীতির এক আবেগঘন মুহূর্তকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব জনপ্রিয় নাট্যনির্মাতা মাবরুর রশিদ বান্নাহ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে দেওয়া তার কিছু স্ট্যাটাস আবেগ ছড়িয়েছে বিএনপিপন্থি মানুষদের মধ্যে।

আবেগ, আশা আর ইতিহাসের ইঙ্গিতে ভরা এই কথাগুলো অনেকের মন ছুঁয়ে গেছে।

নিজের স্ট্যাটাসে তারেক রহমানকেই বাংলাদেশ উল্লেখ করে মাবরুর রশিদ বান্নাহ লেখেন, ‘বাংলাদেশকে হৃদয় থেকে স্বাগত।’

তিনি আরেক স্ট্যাটাসে বলেন, ‘আজ যা ঘটছে, তা ইতিহাসে চিরদিনের জন্য লেখা থাকবে।’

তার এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন শুধু একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয় বরং বহু মানুষের আবেগ, প্রত্যাশা ও দীর্ঘ অপেক্ষার প্রতিফলন।

দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার পর তারেক রহমানের দেশে ফেরা বিএনপি সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে। রাজপথ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সবখানেই আলোচনার কেন্দ্রে এখন এই প্রত্যাবর্তন। এমন এক সময়ে একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের কণ্ঠে এই আবেগী স্বাগত বার্তা ঘটনাটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে।

 

