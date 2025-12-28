  2. বিনোদন

গ্যালারিতে রঙিন নোরা ফাতেহি, হৃদয় জুড়ে মরক্কোর কোন ফুটবলার

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
গ্যালারিতে লাল পোশাকে নোরা ফাতেহি

বলিউডের ড্যান্স ফ্লোর কাঁপানো নোরা ফাতেহি মানেই গ্ল্যামার, গুঞ্জন আর চমক। কখনো আইটেম গানে ঝড়, কখনো স্টেজ শো, সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রে তিনি। তবে এবার আলোচনার বিষয় নাচ নয়, বরং নোরার হৃদয়। প্রশ্ন একটাই, কোন ফুটবলারের প্রেমে মজেছেন এই গ্ল্যামার গার্ল?

সবে এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন নোরা। সানবার্ন ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার পথে মুম্বাইয়ে তার গাড়িতে ধাক্কা দেয় মদ্যপ এক ব্যক্তি। বড় বিপদ এড়ালেও সেই রেশ কাটতে না কাটতেই নোরার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা।

সম্প্রতি আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের একটি ম্যাচ দেখতে মরক্কো গিয়েছিলেন নোরা ফাতেহি। বাইরে থেকে দেখলে সেটি নিছকই একটি ফুটবল ম্যাচ। কিন্তু ভেতরের গল্পটা নাকি একেবারেই অন্যরকম! বলিউড মহলের ফিসফাস, ম্যাচ দেখা ছিল কেবল অজুহাত। আসল আকর্ষণ ছিল মাঠে থাকা এক বিশেষ ফুটবলার।

গুঞ্জন বলছে, সেই ফুটবলারই নোরার ‘বিশেষ মানুষ’। ম্যাচের আগেও দুবাই ও মরক্কোয় একাধিকবার তাদের একসঙ্গে দেখা গেছে বলে দাবি বিভিন্ন সূত্রের। এমনকি একাধিক ডেটিংয়ের কথাও শোনা যাচ্ছে!

মরক্কো বনাম কোমোরোসের ম্যাচে গ্যালারিতে লাল পোশাকে নোরার উপস্থিতি যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। ওই ম্যাচে মরক্কো ২-০ গোলে জয় পায়। ম্যাচ ঘিরে নোরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুটি পোস্টও করেন। এক ভিডিওতে দেখা যায়, এক সহচরীর সঙ্গে মরক্কোর পতাকা হাতে নাচছেন তিনি। ক্যাপশনে লেখেন, ‌‘খুবই হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ ছিল। তবে বিরতির পর আমাদের ছেলেরা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।’

এই ‘আমাদের ছেলেরা’- এই শব্দটাই এখন রহস্যের কেন্দ্রে! তাহলে কি হৃদয়ের মানুষও সেই ‘আমাদের’ দলেরই কেউ?

যদিও এখনো পর্যন্ত নোরা ফাতেহি কিংবা সেই রহস্যময় ফুটবলার দুজনের কেউই মুখ খোলেননি। ফলে নাম, পরিচয় আর প্রেম, সবই আপাতত রয়ে গেছে জল্পনার আড়ালেই।

 

