ঢাকায় মঞ্চস্থ হলো ‘রোকেয়ার স্বপ্নে আজকের সুলতানারা’

ঢাকায় মঞ্চস্থ হলো ‘রোকেয়ার স্বপ্নে আজকের সুলতানারা’
কবিতার উচ্চারণ, সুরের মূর্ছনা আর কণ্ঠাভিনয়ের শক্তিতে ঢাকার মঞ্চে ফিরে এলো বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন। নারী জাগরণ, অধিকার ও শতবর্ষ পেরিয়েও না মেটা প্রশ্নকে সামনে রেখে মঞ্চায়িত হলো ব্যতিক্রমী কাব্যনাট্য ‘রোকেয়ার স্বপ্নে আজকের সুলতানারা’।
বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুদিবস উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসে ঢাকার মঞ্চে বিশেষ এই কাব্যনাট্যটি উপহার দেওয়া হলো দর্শকদের। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ইসফেন্দিয়ার জাহেদ হাসান মিলনায়তনে মঞ্চায়িত হয় এ নাটক।
দেড় ঘণ্টার এই আয়োজনে হলভর্তি দর্শক পিনপতন নীরবতায় উপভোগ করেন কবিতা, আবৃত্তি, শ্রুতিনাট্য ও অভিনয়ের সম্মিলিত শিল্পভাষা।
যে সময়ে নারী শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তা ছিল অকল্পনীয়, সেই অন্ধকার যুগে দাঁড়িয়ে বেগম রোকেয়া দেখেছিলেন এক আলোকিত ভবিষ্যৎ। সেখানে নারীরা হবে শিক্ষিত, আত্মমর্যাদাশীল ও স্বাধীন। সেই স্বপ্ন ও দর্শনই এই কাব্যনাট্যের মূল অনুপ্রেরণা।
মঞ্চজুড়ে প্রতিটি অভিনয়, কণ্ঠস্বর ও শব্দচয়ন যেন রোকেয়ার দৃঢ়তা আর প্রতিবাদী চেতনাকে জীবন্ত করে তোলে।
প্রযোজনাটির গ্রন্থনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন নার্গিস সুলতানা। পোশাক পরিকল্পনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানেও ছিলেন তিনি। আবহসংগীত করেছেন আরেফিন নিপুন ও মাজহারুল তুষার।
নির্দেশক নার্গিস সুলতানা বলেন, ‘রোকেয়ার লেখনী ও চিন্তাধারাই আমাদের প্রযোজনার ভিত্তি। শত বছর পর দাঁড়িয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে চেয়েছি- আজকের সুলতানারা কেমন আছেন? রোকেয়ার স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে?’
তিনি আরও বলেন, আজকের তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজেও নারীর অধিকার ও অস্তিত্বের লড়াই শেষ হয়নি। সেই বাস্তবতাই কবিতা ও নাট্যের ভাষায় অনুসন্ধান করা হয়েছে এই প্রযোজনায়।
‘লেখার পোকা’ প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই কাব্যনাট্যে আবৃত্তি, শ্রুতিকথন ও অভিনয়ে অংশ নেন নার্গিস আক্তার, রেজিনা খন্দকার, জয়া হাওলাদার, আবুল ফজল, তোফাজ্জল হোসেন তপু, সুজন রেহমান, নূরাইশা হাসান সামিয়া, মীর উমাইয়া হক পদ্ম, উম্মে হাবিবা শিবলী, অদ্রিতা ভদ্রসহ আরও অনেকে।
এলআইএ